Непобедимый боксер брутально нокаутировал соперника на глазах Усика (видео)

Украинский боксер посетил большой вечер бокса

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большое шоу профессионального бокса "The Ring V: Ночь самураев". Вечер бокса посетил украинский чемпион Александр Усик.

Что нужно знать

Цуцуми нокаутировал Кинтану

Усик находится на арене в Эр-Рияде

В главном бою шоу состоится бой Иноуэ — Пикассо

В первом бою карда японский боксер Реито Цуцуми (4-0, 3 КО) досрочно победил Леобардо Кинтану (11-2, 5 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

Японец владел ощутимым преимуществом и уже в 4-м раунде нокаутировал мексиканца. Цуцуми потряс соперника левым боковым, после чего продолжил серию и добил оппонента. Рефери зафиксировал нокаут.

Добавим, что вечер бокса в Эр-Рияде посетил Александр Усик. Украинский боксер поздравил всех с новогодними праздниками.

В главном бою вечера в Эр-Рияде пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) — Давид Пикассо (32-0-1, 17 КО). Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Иноуэ — Пикассо в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, Иноуэ претендует на звание лучший боксер мира вне зависимости от веса. Соперником японца является Александр Усик. Ранее лидером рейтинга P4P являлся американец Теренс Кроуфорд. Однако в середине декабря "Бад" внезапно завершил карьеру после победы над Саулем Альваресом.