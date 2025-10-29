Шевченко потрапив у черговий скандал

Глава українського футболу вирішив просувати інший вид спорту в Україні

Президент Української асоціації футболу (УАФ), легендарний український футболіст, розвиває падель в Україні. Все б нічого, але його прямим обов’язком є розвиток футболу в країні.

Що потрібно знати

Шевченко очолює український футбол

Функціонер розвиває падель в Україні

У мережі розкритикували легенду футболу

Про це повідомляє epravda.com.ua. За інформацією джерела, популяризацією паделю в Україні також займається BGV Group Management президента "Полісся" Геннадія Буткевича.

У січні 2025 року в Україні були зареєстровані компанії "А7 — Падел" та "Паддл Арсенал". Цими фірмами керує сестра Шевченка Олена, а голова УАФ є кінцевим бенефіціаром. Аналогічна компанія A7 Padel Holding Ltd створена "Шевою" і у Великій Британії.

A7 Padel – це операційна компанія, яка займається управлінням та розвитком паделя в Україні. Ми формуємо концепцію клубів, стандарти обслуговування, навчальні програми та турнірні формати. A7 Padel – це також бренд, власником якого є Андрій Шевченко. Британська компанія є частиною нашої міжнародної структури для розвитку бренду та залучення партнерів у Європі. Олена Шевченко

На початку листопада у тестовому режимі запускається перший падель-клуб компанії – A7 Padel Pechersk на Кловському узвозі у Києві. Примітно, що партнером Шевченка у компанії "Паддл Арсенал" є перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов.

У мережі розкритикували Шевченка, який приділяє час паделю, поки український футбол перебуває у жалюгідному стані.

Що таке падель

Нагадаємо, Шевченко очолив український футбол у січні 2024 року. Вже наступного дня він потрапив у скандал. Періодично на футбольного функціонера сипеться критика.