А що так можна було? Унікальний момент у футболі потрапив на відео
У албанському футболі панує своя атмосфера
Французький воротар ФК "Бюліс" Жеремі Вашу самоусунувся з поля під час матчу 18 туру чемпіонату Албанії проти ФК "Вора". Кіпер, припустившись безглуздої помилки, просто покинув поле.
Що потрібно знати
- Кіпер залишив поле прямо під час матчу
- Вашу не сказав тренеру жодного слова
- Команда французького воротаря програла
Дивна ситуація сталася за рахунку 2:0 на користь ФК "Вора" на 44-й хвилині зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".
Кіпер пропустив 2 безглузді голи, а після своєї чергової помилки, яка ледь не призвела до ще одного взяття воріт, Жеремі жестом показав заміну, після чого залишив поле, не сказавши жодного слова тренеру. Вашу вирушив у роздягальню, а замість нього на поле з’явився Ренату Бекай.
Момент завірусився у мережі. Користувачі жартують на тему "албанського футболу", а також не розуміють, як французького воротаря занесло до чемпіонату Албанії. Ймовірно, причиною виходу Вашу з поля стала травма, проте в мережі є й інші версії. Користувачі вважають, що кіпер просто розлютився на свої помилки.
Додамо, що Бекай також пропустив два голи. Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь ФК "Вора".
