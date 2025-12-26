А що так можна було? Унікальний момент у футболі потрапив на відео

У албанському футболі панує своя атмосфера

Французький воротар ФК "Бюліс" Жеремі Вашу самоусунувся з поля під час матчу 18 туру чемпіонату Албанії проти ФК "Вора". Кіпер, припустившись безглуздої помилки, просто покинув поле.

Що потрібно знати

Кіпер залишив поле прямо під час матчу

Вашу не сказав тренеру жодного слова

Команда французького воротаря програла

Дивна ситуація сталася за рахунку 2:0 на користь ФК "Вора" на 44-й хвилині зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".

Кіпер пропустив 2 безглузді голи, а після своєї чергової помилки, яка ледь не призвела до ще одного взяття воріт, Жеремі жестом показав заміну, після чого залишив поле, не сказавши жодного слова тренеру. Вашу вирушив у роздягальню, а замість нього на поле з’явився Ренату Бекай.

Момент завірусився у мережі. Користувачі жартують на тему "албанського футболу", а також не розуміють, як французького воротаря занесло до чемпіонату Албанії. Ймовірно, причиною виходу Вашу з поля стала травма, проте в мережі є й інші версії. Користувачі вважають, що кіпер просто розлютився на свої помилки.

Додамо, що Бекай також пропустив два голи. Зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь ФК "Вора".

