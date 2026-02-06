"Мені шкода її": Алхім знову в центрі скандалу через українську мову (фото)

Блогерка знову потрапила у мовний скандал

Анна Алхім — відома українська блогерка, яка злила свого одруженого коханця на всю країну, неодноразово потрапляла у мовні скандали. Дівчина принципово не переходить українською в публічному просторі і слухає російську музику, за що не раз потрапляла в немилість у користувачів мережі. Так і цього разу Анна потрапила у новий скандал.

Як виявилося, Алхім звернулася до україномовного француза-блогера Ніколаса, який викладає французьку мову. Вона написала йому в соцмережі із проханням взяти уроки мови, але зробила це російською мовою.

Здравствуйте. Хочу записаться на изучение французского, индивидуально написала Алхім

Однак Ніколас виявив неймовірну проукраїнську позицію та відповів скандальній блогерці українською мовою, що не розуміє російську.

Вітаю! Я не розумію. Можна українською, будь ласка? написав Ніколас

Хлопець виклав скріншоти листування з Алхім у своїх Instagram-сторіс. Він зазначив, що навіть за гроші не може зрадити своїх принципів.

За гроші не можна зрадити свої принципи. Мені шкода її. Справді, молюся за її покаяння. Нехай Господь відкриє її серце для істини написав Ніколас

У коментарях до публікації користувачі підтримали француза та запропонували Алхім їхати жити до Росії і там розмовляти російською мовою. Проте, знайшлися й ті, хто звинуватив блогера у спробі пропіаритися на імені скандальної Алхім.

Ось що писали люди у коментарях:

Сюр, француз поважає країну, в якій проживає, більше, ніж громадянка цієї держави.

Ну відмовив і відмовив, але ж попіаритись на її імені треба, бо інакше хто б знав про нього.

Француз, який вивчив українську, ну молодець

А нащо їй вчити французьку? Хай би далі говорила росыйською, якісь проблеми?

Молодчина мужик, він ще лагідно відповів.

А з чого це Алхім взяла, що француз має розуміти мову Росії, якою вона спілкується? У неї уже мислення, як у росіян, які вважають, що іноземці повинні розуміти їх російську.

