Коли Вербна неділя у 2026 році і що категорично не можна робити у цей день

Вербна неділя – велике свято, яке символізує вхід Господа до Єрусалиму. Це одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається за тиждень до Великодня.

"Телеграф" розповідає, коли у 2026 році Вербна неділя і що не можна робити у це свято.

Коли Вербна неділя?

У 2026 році Великдень випадає на 12 квітня. Відповідно, Вербна неділя відзначатиметься 5 квітня — за тиждень до великого християнського свята.

Цього дня є певні традиції, яких дотримуються віруючі. Головний ритуал цього свята – освячення верби. Воно відбувається на святковому богослужінні (увечері у суботу або вранці у неділю). Вважається, що освячені гілки приносять у дім благодать та захист.

Є також стара добра традиція злегка плескати рідних та друзів гілками верби зі словами: "Не я б’ю, верба б’є!". Вважається, що це дарує здоров’я весь рік.

Освячену вербу приносять із храму додому і ставлять у вазу без води біля ікон та зберігають до наступного року. Вона вважається оберегом для дому.

Цього дня продовжується Великий піст, тому існують обмеження в їжі. Однак у свято все ж таки діють певні послаблення. Так, наприклад, можна вживати рибу та трохи червоного вина.

Вербена неділя в Україні. Фото: Getty Images

Що не можна робити у Вербну неділю?

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна прибирати в будинку, прати, робити щось на городі.

Не рекомендується шити, в’язати та вишивати.

Не варто лаятись, лихословити і бажати комусь зла — вважається, що негатив повернеться сторицею.

Заборонено надмірні веселощі та танці, вечірки та пишні гуляння.

