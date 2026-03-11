Усе залежить від... : чи повториться тогорічна навала сарани

Пояснення дав біолог

Цьогорічна зимова холоднеча та зледеніння в Україні могли частково сприяти розмноженню сарани, проте експерти наголошують, що на їхню чисельність впливає безліч факторів і робити однозначні прогнози зарано.

Як розповів "Телеграфу" доктор філософії в галузі "Біологія", старший науковий співробітник лабораторії моніторингу природних екосистем Асканійського заповідника Руслан Мішустін, що весняні заморозки здатні суттєво скоротити популяцію комах навіть за сприятливих умов.

Так, у березні 2025 року в Закарпатті температура опускалася до -7…-10 °C, що завдало сильного стресу комахам, які вже прокинулися після зимівлі. Навіть якщо морози не вбивають їх відразу, ослаблені особини швидше гинуть через інфекції та природні хвороби.

Що стосується сарани, яка минулого літа завдала шкоди полям, прогнозувати її чисельність навесні також неможливо. За словами біолога, на розмноження цих комах найбільший вплив матиме кількість опадів у травні-липні. Лише погодні умови та природні фактори зможуть визначити, чи варто очікувати масового нашестя комах.

