У Києві може з'явитися станція метро "Бандерівська". Її вже перейменовували

Станцію знято в кількох фільмах, у "Київському метро" вона символізує перехід від минулого до майбутнього

У Києві хочуть дати нову назву станції метро "Почайна". Її хочуть назвати "Бандерівська".

Відповідна пропозиція з'явилася на сторінці електронних петицій Київської міської ради. Автор петиції, Сергій Шевченко, навів декілька аргументів на користь своєї ідеї.

Перейменування станції "Почайна" на "Бандерівська" особливо актуальне зараз, під час повномасштабної війни з РФ з точки зору національної свідомості, ідентичності та історичного контексту, — пише він

Станція метро "Почайна"

На його думку, перейменування станції метро "Почайна" на "Бандерівська" відповідає логіці топоніміки (поруч проходить проспект Степана Бандери). Також це підтримало б національну свідомість, вшановуючи Степана Бандеру, який є символом спротиву українців імперським та колоніальним впливам. Також, перейменування станції продовжує процес декомунізації та повернення історичної справедливості, впевнений автор пропозиції.

Станом на ранок 10 березня під петицією 395 підписів з 6000 необхідних, щоб її розглянула влада. Збір підписів триватиме ще 11 днів.

Петиція про перейменування станції

Станцію метро "Почайна" нещодавно перейменували

"Почайна" — це жвавий транспортний вузол на Оболонсько-Теремківській лінії, з щоденним потоком тисяч пасажирів. Її розташовано між станціями "Оболонь" і "Тараса Шевченка". Станцію було відкрито в 1980 році під назвою "Петрівка".

Станція метро "Петрівка", 2010 рік

Її було перейменовано в 2018-му році після громадського обговорення. Назва "Почайна" підкреслює зв’язок станції з давнім притоком Дніпра — річкою Почайною, що текла поруч і мала сакральне значення. Вона згадується в "Повісті временних літ" як місце хрещення, де вода нібито набула святості.

"Петрівку" перейменували на "Почайну"

