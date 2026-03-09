Найтепліші дні березня мчать до Києва, але ненадовго: коли столицю прогріє сонце

Україну накрив антициклон

Найближчими днями на Київ чекають найтепліші дні березня. Повітря прогріється до +16 градусів.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, згідно з даними фахівців сайту Meteofor, з 10 по 15 березня у столиці України стовпчики термометрів будуть на рівні +1+16 градусів. Потім температура повітря може трохи "просісти" до +8+10 градусів і залишитися на такому рівні до кінця місяця.

Погода у Києві

Схожий прогноз дають і фахівці сервісу Meteo.ua. Вони також вважають, що цей тиждень (до 15 березня) буде найтеплішим у березні — +3+13 градусів. А потім стовпчики термометри трохи знизиться (в середньому до +10 градусів) і будуть на такому рівні до кінця місяця. Сильних опадів у березні не передбачається.

Погода у Києві

Погода в березні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповів, що в період 7-9 березня в Україні знову посилиться антициклон: сонячна, суха, майже безвітряна погода з нічними морозами 1-3° та денним стриманим теплом 9-11°, місцями до 1°.

"Останні оновлення з Європейських прогностичних центрів підтверджують: режим сонячних антициклонів домінуватиме до кінця другої декади березня. Теплі сонячні дні поступово компенсують зимову холоднечу, проте ґрунтова волога за такого режиму скоріше випаровуватиметься, ніж накопичуватиметься", — Постригань.

