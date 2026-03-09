У Львові вжарить до +17 градусів: коли буде така температура

Цілий тиждень буде сонце

Погода у Львові в березні буде по-справжньому весняна. Найближчими днями місто накриє хвиля тепла.

Синоптики порталу Meteofor прогнозують стабільну сонячну погоду без опадів. Температурні показники впевнено триматимуться вище десятиградусної позначки.

Найтепліші дні березня

Найближчий тиждень обіцяє бути надзвичайно лагідним. Уже в середу, 11 березня, львів’яни побачать на термометрах пікові значення цього періоду — повітря прогріється до рекордних +17°C.

У четвер та вівторок температура лише трохи поступиться лідеру, тримаючись на рівні +16°C. Весь цей час небо буде абсолютно чистим, а яскраве сонце лише підсилюватиме відчуття ранньої весни.

Прогноз на вихідні та зміна настрою неба

Ближче до кінця тижня температурний фон почне поступово знижуватися, проте погода все одно залишатиметься комфортною. У п’ятницю очікується близько +15°C, а в суботу та неділю стовпчики термометрів опустяться до +13°C та +12°C відповідно.

Варто звернути увагу на вітер: у середині тижня та в суботу можливі пориви до 9 м/с, що додаватиме легкої прохолоди попри сонячну активність.

