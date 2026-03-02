Рибу-"монстра" піймали просто серед Києва. Як виглядає та що за вид (фото, відео)

Українці вже назвали її акулою

Під час суворої зими, коли замерзають водойми, рибалки починають свій сезон. Так, на Оболоні в Києві чоловіку вдалось спіймати справжнього "монстра".

Про це йдеться у дописі в Threads. Зазначається, що подія сталась на вихідних, 28 лютого або 1 березня.

Допис опублікувала киянка, показавши, як зараз виглядає ранок на Оболоні в Києві. Однак на кадрах щонайменше дві речі кидаються в очі. Перша — чоловік, який піймав велику рибу не несе її у відрі чи руках, а просто тягне ніби за повідок. Друга — розмір риби. Хоча автор не зазначає ні вагу, ні довжину улову, видно, що це досить великий екземпляр.

Велику рибу піймали на Оболоні. Фото: Threads

Враховуючи колір та характер луски можна припустити, що рибалка піймав великого товстолобика. Приблизно те саме пишуть й в коментарях. Щоправда, без жартів тут не обійшлося. Люди зазначають:

На Оболоні, як не лось заблукає, так мегалодона впіймають.

Оболонський тунець.

Перший раз бачу, як чоловік рибу на повідку вигулює.

Нормальна акула.

Поки дотащить та й луску почистить заодно.

Для довідки

Товстолобик — це рід великих прісноводних риб родини коропових. Він є цінною промисловою рибою, яка швидко росте та живиться фітопланктоном, фільтруючи воду. Товстолобики можуть досягати великої ваги в понад 40–70 кг.

Товстолобик. Фото: Вікіпедія

Мешкають товстолобики практично у всіх водоймах України особливо у великих водосховищах. Зазвичай взимку цей вид впадає у сплячку в "зимувальні ями".

