Рибу-"монстра" піймали просто серед Києва. Як виглядає та що за вид (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українці вже назвали її акулою
Під час суворої зими, коли замерзають водойми, рибалки починають свій сезон. Так, на Оболоні в Києві чоловіку вдалось спіймати справжнього "монстра".
Про це йдеться у дописі в Threads. Зазначається, що подія сталась на вихідних, 28 лютого або 1 березня.
Допис опублікувала киянка, показавши, як зараз виглядає ранок на Оболоні в Києві. Однак на кадрах щонайменше дві речі кидаються в очі. Перша — чоловік, який піймав велику рибу не несе її у відрі чи руках, а просто тягне ніби за повідок. Друга — розмір риби. Хоча автор не зазначає ні вагу, ні довжину улову, видно, що це досить великий екземпляр.
Переглянути в Threads
Враховуючи колір та характер луски можна припустити, що рибалка піймав великого товстолобика. Приблизно те саме пишуть й в коментарях. Щоправда, без жартів тут не обійшлося. Люди зазначають:
- На Оболоні, як не лось заблукає, так мегалодона впіймають.
- Оболонський тунець.
- Перший раз бачу, як чоловік рибу на повідку вигулює.
- Нормальна акула.
- Поки дотащить та й луску почистить заодно.
Для довідки
Товстолобик — це рід великих прісноводних риб родини коропових. Він є цінною промисловою рибою, яка швидко росте та живиться фітопланктоном, фільтруючи воду. Товстолобики можуть досягати великої ваги в понад 40–70 кг.
Мешкають товстолобики практично у всіх водоймах України особливо у великих водосховищах. Зазвичай взимку цей вид впадає у сплячку в "зимувальні ями".
Раніше "Телеграф" розповідав, чим Україні загрожує те, що кількість шакалів в природному ареалі збільшується.