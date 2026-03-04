Чоботи будуть наче нові: як привести до ладу шкіряне взуття перед зберіганням (відео)

Цей метод виявився достатньо ефективним

У власників шкіряного зимового взуття виникає проблема у вигляді заломів на черевиках. Заломи на взутті зазвичай з’являються в місцях згинів — найчастіше в районі носка та бічних частин.

Багато хто переконаний, що виправити такі пошкодження неможливо. Проте в ТікТоК показали простий та дієвий лайфхак, як виправити цей дефект без зайвої мороки.

Як прибрати заломи на взутті

Заломи можуть з’явитися як на дорогому, так і на дешевому взутті. Основною причиною їхньої появи є постійний рух і тиск при ходьбі. Для того, щоб повернути взуттю найкращий вигляд знадобляться лише два предмети — праска та чиста тканинна серветка або рушник. Алгоритм дій наступний:

Переконайтесь, що взуття чисте та сухе.

Візьміть кілька пар шкарпеток і щільно напхайте їх у взуття.

Намочіть рушник водою і накладіть його зверху на черевик.

Зробіть кілька рухів по вологому рушнику розігрітою праскою, затримуючись на найбільш пошкоджених ділянках по 15-20 секунд.

Як зберігати взуття

Як повідомляв "Телеграф", за словами досвідченого полтавського швеця Миколи Фокіна, правильне зберігання взуття дуже важливе. Завдяки цьому, тривалість життя виробу буде набагато довшою.

"Краще за все випрати, висушити, обробити засобами, що підходять для конкретного типу шкіри, й надати взуттю форму. Її утримуватиме й напханий усередину папір, але можна придбати спеціальні формотримачі. Найліпші з кедра. Це дерево має антибактеріальні властивості, тож не дозволяє розвиватись плісняві та грибкам. Окрім того, вбирає вологу. Якщо взуття з високими підборами, треба брати жіночі формотримачі", — розповів Фокін.

Формотримачі для взуття

Після такої підготовки треба скласти взуття в коробку й залишити до наступного сезону. Якщо ж просто зняти мокрим і забути про нього до наступної зими, є ризик "вбити" чоботи під час зберігання.

Микола Фокін

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити взуття після вулиці взимку. Оскільки сіль може "вбити" чоботи.