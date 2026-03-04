Три рідкісні види в одному місці: в Україні помітили зникаючі види птахів (фото)

Ці дивовижні птахи потрапили в об’єктиви камер

Весна принесла в Україну пробудження природи. В Одеську область прилетіли екзотичні фламінго, а в Нобельському національному парку вдалося зафіксувати одразу три рідкісні "червонокнижні" види птахів.

Фотографіями унікальних пернатих гостей поділився національний парк на своїй сторінці у Facebook. Серед них: орлан-білохвіст, журавель сірий та гоголь зеленоголовий.

В Україні помітили три види рідкісних птахів

У Нобельському національному парку, розташованому на Рівненщині, вдалося зловити в об’єктив три види птахів, які занесені до Червоної книги України. Але мало хто знає, як виглядають ці види й чим вони унікальні.

Орлан-білохвіст — рідкісний і хижий птах, що є один з найбільших у Європі. Розмах його крил сягає 2,5 метра. Цей вид отримав свою назву за характерний короткий клиноподібний хвіст, який повністю білим стає лише у дорослих особин (приблизно до 5-7 років). У природі орлан віддає перевагу великим водоймам і лісовим масивам. Цей вид знаходиться під загрозою через руйнування місць гніздування та забруднення річок.

Орлан-білохвіст в Україні.

Сірий журавель занесений до Червоної книги України як рідкісний вид. Його чисельність скоротилася через осушення боліт та втручання людини у дику природу. У довжину птах досягає 100-130 см і має гучний трубний крик, який використовує під час польоту або шлюбних танців.

Журавель сірий в Україні

Щодо гоголя зеленоголового, то це рідкісна ниркова качка, яка в Україні має статус уразливого виду, тому занесена до Червоної книги. Свою назву птах отримав через яскраво-жовту райдужку очей, яка виділяється на темному тлі голови. На відміну від більшості качок, гоголь гніздиться не в очеретах, а дуплах старих листяних дерев, на висоті до 10–15 метрів.

Гоголь зеленоголовий в Україні

