Три рідкісні види в одному місці: в Україні помітили зникаючі види птахів (фото)
Ці дивовижні птахи потрапили в об’єктиви камер
Весна принесла в Україну пробудження природи. В Одеську область прилетіли екзотичні фламінго, а в Нобельському національному парку вдалося зафіксувати одразу три рідкісні "червонокнижні" види птахів.
Фотографіями унікальних пернатих гостей поділився національний парк на своїй сторінці у Facebook. Серед них: орлан-білохвіст, журавель сірий та гоголь зеленоголовий.
В Україні помітили три види рідкісних птахів
У Нобельському національному парку, розташованому на Рівненщині, вдалося зловити в об’єктив три види птахів, які занесені до Червоної книги України. Але мало хто знає, як виглядають ці види й чим вони унікальні.
Орлан-білохвіст — рідкісний і хижий птах, що є один з найбільших у Європі. Розмах його крил сягає 2,5 метра. Цей вид отримав свою назву за характерний короткий клиноподібний хвіст, який повністю білим стає лише у дорослих особин (приблизно до 5-7 років). У природі орлан віддає перевагу великим водоймам і лісовим масивам. Цей вид знаходиться під загрозою через руйнування місць гніздування та забруднення річок.
Сірий журавель занесений до Червоної книги України як рідкісний вид. Його чисельність скоротилася через осушення боліт та втручання людини у дику природу. У довжину птах досягає 100-130 см і має гучний трубний крик, який використовує під час польоту або шлюбних танців.
Щодо гоголя зеленоголового, то це рідкісна ниркова качка, яка в Україні має статус уразливого виду, тому занесена до Червоної книги. Свою назву птах отримав через яскраво-жовту райдужку очей, яка виділяється на темному тлі голови. На відміну від більшості качок, гоголь гніздиться не в очеретах, а дуплах старих листяних дерев, на висоті до 10–15 метрів.
