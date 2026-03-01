Рожеві "розвідники" на Одещині: до України повернулися екзотичні фламінго (відео)

Перші зграї рідкісних птахів уже помітили на Тузлівських лиманах

Наприкінці лютого, 27 та 28 числа, до Тузлівських лимани на Одещині прилетіли перші групи рідкісних рожевих фламінго, яких співробітники нацпарку називають "розвідниками" — вони оцінюють умови перед початком масової міграції птахів. Це стало помітною ознакою завершення зими і потенційного початку сезону гніздування.

Рожеві фламінго — одні з найвідоміших представників родини фламінгових у Європі. Їхній характерний колір пір’я виникає завдяки дієті з водоростей і дрібних ракоподібних, що містять пігменти каротиноїдів.

Такі птахи нечасто з’являються в Україні. Їхня чутлива поведінка дуже залежить від шуму, турботи про природні угіддя й загальної стабільності екосистеми, тому науковці звертають увагу на важливість мінімізувати стресові фактори для цих птахів.

Попередні роки були для цих чарівних птахів непростими: у 2023-му в заповіднику вперше вдалося успішно вивести близько 200 пташенят, але в 2024 та 2025 роках через несприятливі умови та вплив війни колонії не змогли закріпитися і дати потомство. Саме тому цьогорічний ранній приліт "розвідників" викликає оптимізм серед науковців і природоохоронців.

Еколог Іван Русєв, начальник науково-дослідного відділу нацпарку, пояснює, що ці перші групи — свого роду "посланці" великої міграції, які повертаються зі сторони Чорного моря, аби перевірити рівень безпеки та наявність достатньої їжі на мілководді. Якщо умови будуть сприятливими, більші зграї можуть приєднатись до них у найближчі тижні, і це буде сигналом до початку повноцінного сезону гніздування.

