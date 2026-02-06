Ніякий він не "щегол": мало хто знає назву цього птаха українською мовою
Автентична назва цього барвистого "співака" поступово зникає з нашого вжитку
Українці в побуті вживають запозичені назви тварин та птахів, навіть не здогадуючись їх справжнє походження. Одним із таких став яскравий співочий птах, якого багато хто звично називає "щегол".
Проте в українській мові він має зовсім інше, набагато милозвучніше ім'я. "Телеграф" розповість детальніше про це.
Чому українською казати "щегол" неправильно
Слово "щегол" — це типовий росіянізм, який міцно закріпився у мовленні через тривалий вплив російської мови. В українській мові для цього маленького красеня з червоним "обличчям" та жовтими смугами на крилах існує власна назва — щиглик.
Хоча обидва слова мають спільний корінь, що походить від звуконаслідування (характерного "цигі-цигі" або "щиг-щиг", яке видає птах), саме форма "щиглик" є автентичною та зафіксованою у всіх академічних словниках української мови.
Щиглик в українській культурі та літературі
Щиглик — це не просто назва. Цей птах є частим гостем в українській літературі та фольклорі. На відміну від чужого "щегла", наш щиглик асоціюється з жвавістю, чепурністю та майстерним співом.
Цікаво, що в українській мові існують також народні варіанти та синоніми:
- Щиголь (більш офіційна, коротка форма);
- Щиглик (найбільш вживана, пестлива назва);
- Щигол (діалектний варіант, що зустрічається в окремих регіонах).
Відомий український письменник та перекладач Борис Грінченко у своєму знаменитому словнику наводить саме форму "щиглик". Він підкреслює питомість цього слова для нашої культури.
