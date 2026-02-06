Ніякий він не "щегол": мало хто знає назву цього птаха українською мовою

Автентична назва цього барвистого "співака" поступово зникає з нашого вжитку

Українці в побуті вживають запозичені назви тварин та птахів, навіть не здогадуючись їх справжнє походження. Одним із таких став яскравий співочий птах, якого багато хто звично називає "щегол".

Проте в українській мові він має зовсім інше, набагато милозвучніше ім'я. "Телеграф" розповість детальніше про це.

Чому українською казати "щегол" неправильно

Слово "щегол" — це типовий росіянізм, який міцно закріпився у мовленні через тривалий вплив російської мови. В українській мові для цього маленького красеня з червоним "обличчям" та жовтими смугами на крилах існує власна назва — щиглик.

Щиглик

Хоча обидва слова мають спільний корінь, що походить від звуконаслідування (характерного "цигі-цигі" або "щиг-щиг", яке видає птах), саме форма "щиглик" є автентичною та зафіксованою у всіх академічних словниках української мови.

Щиглик у словнику української мови

Щиглик в українській культурі та літературі

Щиглик — це не просто назва. Цей птах є частим гостем в українській літературі та фольклорі. На відміну від чужого "щегла", наш щиглик асоціюється з жвавістю, чепурністю та майстерним співом.

Щиглик у природі

Цікаво, що в українській мові існують також народні варіанти та синоніми:

Щиголь (більш офіційна, коротка форма);

(більш офіційна, коротка форма); Щиглик (найбільш вживана, пестлива назва);

(найбільш вживана, пестлива назва); Щигол (діалектний варіант, що зустрічається в окремих регіонах).

Відомий український письменник та перекладач Борис Грінченко у своєму знаменитому словнику наводить саме форму "щиглик". Він підкреслює питомість цього слова для нашої культури.

Щиглик у словнику Бориса Грінченка

