Була одружена з Зеленським і мовчить про війну: де зараз українська фігуристка Олена Грушина

Спортсменка проміняла Україну та Америку на життя у Москві

Олена Грушина – яскрава українська фігуристка, яка свого часу стала медалісткою Олімпіади-2006. Також вона учасниця багатьох телешоу про танці на льоду, переважно у Росії. Деякий час спортсменка жила в США, проте заради чоловіка обрала жити в Москві.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Олену Грушину, її особисте життя, і що її пов’язує з Зеленським.

Олена Грушина та Руслан Гончаров. Фото: Getty Images

Олена Грушина — що про неї відомо?

Олена народилася 8 січня 1975 року в Одесі, зараз їй 51 рік. Вона з дитинства займалася фігурним катанням і в 1990 році стала в пару з Русланом Гончаровим, який став її незмінним партнером на довгі роки.

Пара Грушина — Гончаров представляла Україну на різних чемпіонатах та змаганнях, вона вважалася однією з найстабільніших у світі у цьому виді спорту.

Олена Грушина. Фото: Getty Images

Серед головних досягнень фігуристів – бронза Олімпіади у Турині (2006). Це їхня найцінніша нагорода, яка стала гарною крапкою в аматорській кар’єрі. Після цієї Олімпіади Олена та Руслан завершили кар’єру у спорті та почали виступати у професійних шоу.

Олена Грушина та Руслан Гончаров, 2006 рік. Фото: Getty Images

Три шлюби Грушиної

Особисте життя Олени було насиченим і тісно переплетеним із професійною діяльністю. Першим її чоловіком став партнер по ковзанах Руслан Гончаров. Вони були одружені понад 10 років, разом жили в США, працювали та брали участь у телешоу. Однак після Олімпіади та виходу зі спорту їхній союз розпався.

Олена Грушина та Руслан Гончаров. Фото: Getty Images

Другим чоловіком Грушиної став відомий російський телеведучий Михайло Зеленський. У 2007 році Олена взяла участь у телешоу "Танці на льоду". Тоді її партнером став Михайло. Він довго добивався фігуристку і переконав її повернутися зі США, де вона жила, у Москву. У цьому шлюбі народилися дві дочки — Софія та Поліна. У 2014 році пара розлучилася зі скандалами та судовими тяганинами через дітей та поділ майна. Однак у 2022 році Зеленський раптово помер під час відпочинку з новою коханою.

Олена Грушина та Михайло Зеленський. Фото: https://www.instagram.com/grushina_e/

Третім чоловіком Грушиної став фінансист Ілля Рачков, вони одружилися 2020 року. Судячи з соціальних мереж фігуристки, пара щаслива, багато подорожує та разом виховує дочок Олени.

Олена Грушина та Ілля Рачков. Фото: https://www.instagram.com/grushina_e/

Де зараз Олена Грушина?

Після життя у США та переїзду до Росії Грушина залишилася житти у Москві. Зараз вона успішно реалізує себе як тренерка із фігурного катання, передаючи досвід юним спортсменам. Виховує двох доньок, які також пробують себе у спорті.

Однак вона не веде надто медійного способу життя. У її Instagram менше тисячі підписників. Також фігуристка не дає інтерв’ю та не робить гучних заяв. Зокрема Грушина ніяк не коментує війну в Україні, яку розв’язала Росія. Вона дотримується мовчазної позиції, за що її критикують в Україні.

Олена Грушіна із дочками. Фото: https://www.instagram.com/grushina_e/

