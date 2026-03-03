Рус

Час рятувати персик від кучерявості: є нехитре правило "5-10-12"

Ірина Семчишина
Секрет, як правильно обробити персик навесні. Фото Колаж "Телеграфу"

Персикові дерева схильні до хвороб. Розповідаємо, як запобігти одній з них

Кучерявість — одна з головних хвороб персика. Багато хто бачив ці потворні симптоми: здуті почервонілі ділянки на листі, тріщини на молодих пагонах. Але коли все це проявляється, робити щось практично пізно, вживати заходів треба до розпускання листя.

Отже, є правило "5-10-12" для обробки персика контактними фунгіцидами проти кучерявості. Обробку проводимо, якщо реалізуються три наступні фактори:

  1. Фаза дерева: бруньки набрякли ("погладшали"), але ще не розкрилися, листя не видно зовсім.
  2. Температурний поріг: вдень температура піднімається до +10°C, а вночі не опускається нижче +5°C.
  3. Фактор вологості: найближчі 12-24 години прогнозують дощ, туман чи мряку.

У цьому випадку обробляємо будь-яким із наступних препаратів за інструкцією: мідним купоросом, 3%-бордоською рідиною, Блу бордо, Медян екстра, Косайд, Чемпіон тощо.

Як правильно обробити дерева персика весною
Персик порадує вас щедрим урожаєм, якщо все зробите правильно навесні

Якщо не встигли обробити в цей період, у вас ще залишається 1-2 доби, щоб включити "важчу" артилерію та обробити персик від кучерявості системними препаратами, які здатні перемогти грибок не лише на поверхні. Це Силіт або Хорус. У цей період мідь та інші контактники вже не працюють, оскільки не здатні проникнути усередину бруньки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, як правильно обрізати сад навесні, щоб не залишитися без квітів.

