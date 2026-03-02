Одна з купюр, які тепер не приймають в магазині, була унікальною (фото)
Ці купюри повністю замінять монети відповідних номіналів
З понеділка, 2 березня, купюри номіналом 1, 2, 5, 10 гривень зразків 2003-2007 років більше не є платіжним засобом. З цього дня ними вже не можна розрахуватися, ці банкноти лишаться лише у колекціях нумізматів.
Такі купюри номіналом 10 гривень, які тепер стали історією, мали цікаву особливість. Про неї розповів користувач соцмережі Threads Михайло Чумак.
Іван Мазепа був пофарбований в червоний колір на зразку 2004 року і це єдина купюра, яка так зроблена, адже з 20 грн такої штуки немає, — пояснив він
Для прикладу Михайло Чумак показав купюри 2006 року. На банкноті 10 гривень (та що згори) зображення Івана Мазепи виконано червоним.
Якими купюрами з 2 березня вже не можна розрахуватися
З 2 березня Національний банк України виводить з обігу ціла низка дрібних купюр. Тепер в магазинах, маршрутках тощо не прийматимуть купюри зразків 2003-2007 років номіналами 1, 2, 5, 10 гривень. Їх замінюють відповідними оборотними монетами.
