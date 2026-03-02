Одна з купюр, які тепер не приймають в магазині, була унікальною (фото)

Ці купюри повністю замінять монети відповідних номіналів

З понеділка, 2 березня, купюри номіналом 1, 2, 5, 10 гривень зразків 2003-2007 років більше не є платіжним засобом. З цього дня ними вже не можна розрахуватися, ці банкноти лишаться лише у колекціях нумізматів.

Такі купюри номіналом 10 гривень, які тепер стали історією, мали цікаву особливість. Про неї розповів користувач соцмережі Threads Михайло Чумак.

Іван Мазепа був пофарбований в червоний колір на зразку 2004 року і це єдина купюра, яка так зроблена, адже з 20 грн такої штуки немає, — пояснив він

Для прикладу Михайло Чумак показав купюри 2006 року. На банкноті 10 гривень (та що згори) зображення Івана Мазепи виконано червоним.

Купюри 10 гривень 2006 року та 20 гривень

Якими купюрами з 2 березня вже не можна розрахуватися

З 2 березня Національний банк України виводить з обігу ціла низка дрібних купюр. Тепер в магазинах, маршрутках тощо не прийматимуть купюри зразків 2003-2007 років номіналами 1, 2, 5, 10 гривень. Їх замінюють відповідними оборотними монетами.

