Він попереджає про небезпеку: який дорожній знак часто забувають водії

Його встановлюють на особливо небезпечних ділянках доріг

Є дорожній знак, який більшість водіїв майже не помічає і часто про нього забуває, хоча він може врятувати життя. Він попереджає про небезпечні ділянки дороги.

Ним є знак "Падіння каміння". Як пояснюють на сайті "Green-Way", він попереджає про ділянки доріг, де можливі обвали, зсуви ґрунту, сходження снігових лавин і падіння каміння на проїжджу частину.

Знак встановлюють переважно на гірських дорогах, де ризик каменепадів високий. Він сигналізує про ймовірність нових обвалів, зсувів ґрунту, сходження снігових лавин і, через це, падіння каменів на проїжджу частину. Поза населеними пунктами його розміщують за 150–300 метрів до небезпечної ділянки, у містах і селах — за 50–100 метрів.

Дорожній знак та дорожня ситуація. Фото: Телеграф

Водіям, побачивши його, варто знизити швидкість, уважно стежити за дорогою та бути готовими до раптової перешкоди. Ігнорування попередження може призвести до серйозних наслідків, адже небезпека на таких ділянках виникає несподівано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що водії могли забути про ще один дорожній знак, який можна побачити лише в деяких містах України.