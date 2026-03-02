Полтаву накриє тепло. Коли в місті чекати справжньої весняної погоди

Містян очікує природнє диво

Початок весни у Полтаві буде доволі стриманим та хмарним. У перший тиждень березня жителі міста не відчують різкого потепління, проте серйозні морози також відступлять.

Синоптики "Мета.Погода" спрогнозували, чого чекати від погоди. "Телеграф" розповість детальніше.

Старт місяця буде стабільним, але похмурим. У понеділок, 2 березня, протягом дня температура триматиметься на рівні +3°C, а вночі опуститься до 0°C. Схожа тенденція збережеться і в наступні дні: у вівторок та середу (3–4 березня) очікується від 0°C до +2°C вдень, а вночі можливі невеликі заморозки до -2°C. Четвер та п'ятниця принесуть незначне потепління до +4…+5°C, проте небо залишатиметься вкритим хмарами.

Справжнє тепло прийде на свята

Суттєве підвищення температури полтавці відчують ближче до кінця першого тижня. Справжнє весняне тепло увірветься до міста саме 8 березня. Цього дня стовпчики термометрів піднімуться до +8°C. Проте разом із теплом прийдуть і опади — у неділю очікується дощ, тому парасолька буде обов'язковим аксесуаром.

Погода в Полтаві

Коли вигляне сонце

Другий та третій тиждень березня характеризуватимуться мінливою хмарністю, проте сонячних днів ставатиме дедалі більше. Найбільш ясними та погожими будуть дні 19 та 20 березня — очікується ясна сонячна погода з температурою до +6°C. Сонце продовжить радувати полтавців 21 та 22 березня, а повітря прогріється до +8°C.

Раніше "Телеграф" писав, що названо дату, коли у Львові знову буде весняна погода.