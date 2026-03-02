Полтаву накриє тепло. Коли в місті чекати справжньої весняної погоди
Містян очікує природнє диво
Початок весни у Полтаві буде доволі стриманим та хмарним. У перший тиждень березня жителі міста не відчують різкого потепління, проте серйозні морози також відступлять.
Синоптики "Мета.Погода" спрогнозували, чого чекати від погоди. "Телеграф" розповість детальніше.
Старт місяця буде стабільним, але похмурим. У понеділок, 2 березня, протягом дня температура триматиметься на рівні +3°C, а вночі опуститься до 0°C. Схожа тенденція збережеться і в наступні дні: у вівторок та середу (3–4 березня) очікується від 0°C до +2°C вдень, а вночі можливі невеликі заморозки до -2°C. Четвер та п'ятниця принесуть незначне потепління до +4…+5°C, проте небо залишатиметься вкритим хмарами.
Справжнє тепло прийде на свята
Суттєве підвищення температури полтавці відчують ближче до кінця першого тижня. Справжнє весняне тепло увірветься до міста саме 8 березня. Цього дня стовпчики термометрів піднімуться до +8°C. Проте разом із теплом прийдуть і опади — у неділю очікується дощ, тому парасолька буде обов'язковим аксесуаром.
Коли вигляне сонце
Другий та третій тиждень березня характеризуватимуться мінливою хмарністю, проте сонячних днів ставатиме дедалі більше. Найбільш ясними та погожими будуть дні 19 та 20 березня — очікується ясна сонячна погода з температурою до +6°C. Сонце продовжить радувати полтавців 21 та 22 березня, а повітря прогріється до +8°C.
