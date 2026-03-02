Полтаву накроет тепло. Когда в городе ждать настоящей весенней погоды

Жителей города ожидает природное чудо

Начало весны в Полтаве будет достаточно сдержанным и облачным. В первую неделю марта жители города не ощутят резкого потепления, однако серьезные морозы тоже отступят.

Синоптики "Мета.Погода" спрогнозировали, чего ждать от погоды. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Старт месяца будет стабильным, но пасмурным. В понедельник, 2 марта, в течение дня температура будет держаться на уровне +3°C, а ночью опустится до 0°C. Похожая тенденция сохранится и в следующие дни: во вторник и среду (3-4 марта) ожидается от 0°C до +2°C днем, а ночью возможны небольшие заморозки до -2°C. Четверг и пятница принесут незначительное потепление до +4…+5°C, однако небо будет оставаться облаками.

Настоящее тепло придет на праздники

Существенное повышение температуры полтавчане ощутят ближе к концу первой недели. Настоящее весеннее тепло ворвется в город именно 8 марта. В этот день столбики термометров поднимутся до +8°C. Однако вместе с теплом придут и осадки – в воскресенье ожидается дождь, поэтому зонтик будет обязательным аксессуаром.

Погода в Полтаве

Когда выглянет солнце

Вторая и третья неделя марта будут характеризоваться переменной облачностью, однако солнечных дней будет становиться все больше. Самыми ясными и погожими будут дни 19 и 20 марта — ожидается ясная солнечная погода с температурой до +6°C. Солнце продолжит радовать полтавчан 21 и 22 марта, а воздух прогреется до +8°C.

