Стрибок до +17 наприкінці місяця? Яким прогнозується березень у Дніпрі
Березень може принести сюрприз
Наприкінці березня Дніпро може суттєво прогрітись до аномальних +17 градусів. Однак інші синоптичні ресурси не очікують різкого зростання температури.
Коли саме готуватись Дніпру до ймовірного квітневого тепла у березні, спрогнозували у "Погода 33" та "Meteofor". Детальніше про погоду написав "Телеграф".
За даними першого метеоресурса, у період 20-22 березня та 30 березня-1 квітня температура повітря вдень може підвищитися до +14…+17 градусів. Нічна температура в ці дні також стане вищою — від +6 до +9 градусів. Наприкінці місяця ймовірні опади.
Водночас другий прогноз демонструє значно стриманішу динаміку. У період 20-22 березня максимальна денна температура становитиме +6 градусів, а, ймовірно, наприкінці місяця близько +9 градусів. Уночі очікується 0…+4 градуси. Істотного підвищення температури до +15…+17 С° це джерело не передбачає.
Однак протягом березня очікується досить багато опадів. Загалом, найбільш дощитиме та сніжитиме у другій та третій декаді місяця.
