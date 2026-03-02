У Київ повернуться морози: названо дати, коли місто знову одягне зимові куртки

Температура може знизитись до -7 градусів

Після періоду відносно стабільної погоди, у Києві найближчими днями прогнозується зниження температури та повернення нічних морозів.

Коли саме почнеться похолодання і які показники зафіксуються на термометрах, спрогнозували у "Погода 33". Детальніше про це написав "Телеграф".

Протягом усього цього тижня, 2-8 березня, очікується більш-менш тепла погода зі стабільними "плюсом" вдень, хоча вночі іноді будуть морози. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до 8 градусів, а уночі буде близько -1…0 °C. Найтепліше передбачається у неділю, коли повітря прогріється до +8 градусів.

Разом з тим 3 та 6 березня очікуються опади.

Однак уже 9 березня розпочнеться похолодання. У цей день стовпчики термометрів опустяться до 0…+1 °C, а вночі — до -2 °C. Найбільш відчутне похолодання прогнозується 10 березня: у денні години очікується -3…-5 °C, уночі до -7 °C.

Після 10 березня зберігатиметься прохолодна погода з мінусовими показниками вночі та слабким "плюсом" удень.

Погода у столиці. Фото: Погода 33

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одне з міст України у першій половині березня повернуться нічні морози.