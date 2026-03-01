Не ріжте все підряд: ця помилка під час весняної обрізки залишить ваш сад без квітів

Обрізання таких рослин як гліцинія та троянди необхідне для здорового та пишного цвітіння. Але чи не робите ви цю поширену помилку, яка може занапастити літнє цвітіння?

Одна з найпоширеніших помилок при обрізці — це однакова обрізка всіх рослин у саду. Кожній рослині потрібно трохи різне, переконані досвідчені садівники.

Не всі рослини ростуть, відновлюються і навіть цвітуть однаково, тому обрізка в невідповідний час (або видалення занадто великої кількості) може погано позначитися на цвітінні. І правильна обрізка навесні дійсно впливає на те, як вони цвітимуть влітку.

У гліцинії слід обрізати всі пагони, що віджили і перевантажені, залишаючи сильні і потужні. А троянди слід обов’язково дослідити на наявність чорних плям на пагонах з подальшим їх видаленням. Плюс акуратно зрізати слабкі гілки та пагони, спрямовані вглиб куща.

Як обрізати лаванду? Не слід обрізати секатором старі гілки, адже лаванду потрібно обрізати лише до листя. Це здається дрібницею, але саме це дозволяє їй залишатися компактною та декоративною.

Гортензія — ще одна популярна рослина, яка регулярно потребує обрізки. У сортів з кулястими та мереживними суцвіттями достатньо видалити старі суцвіття та відмерлі гілки, а торішнім стеблам дати спокій. У новому сезоні квіти з’являються саме на цих стеблах, тому якщо зрізати занадто сильно, ви зріжете суцвіття ще до того, як вони встигнуть розпуститися.

