Не садіть їх поряд: 6 пар популярних квітів, які знищать один одного на клумбі

Ці квіти болітимуть і чахнуть, якщо посадити їх поряд

Деякі популярні багаторічні рослини – жахливі сусіди. Від рослин, несумісних за потребами в поливі, до екземплярів, що агресивно розростаються, деякі поєднання можуть непомітно зіпсувати ваш сад і залишити після себе похмуру клумбу.

Лаванда та хости

Лаванда та хости можуть чудово виглядати на одній ділянці, але вони не поєднуються. Лаванді потрібне повне сонячне освітлення і добре дренований, відносно сухий грунт, у той час як хости віддають перевагу тіні або півтіні і постійно вологому грунту.

Хоста

Флокси та хости

Крім лаванди, примхливі хости погано ростуть поруч із квітами флоксу. Обидві рослини люблять вологу, але додаткова тінь, необхідна для збереження листя хости в первозданному вигляді, створює умови, що сприяють розвитку борошнистої роси у флоксів. Те, що виглядає як гармонійне поєднання в стилі сільського саду, може швидко перетворитися на грибковий жах, тому уникайте посадки цих рослин разом.

Лаванда та флокси, які не варто садити поряд з хостами

Півонії та дельфініуми

Півонії люблять повне сонце і погано переносять загущеність, у той час як високі дельфініуми будуть затіняти їх, забираючи воду та поживні речовини. Натомість краще висаджувати дельфініуми в групах за сонцелюбними рослинами, які не бояться конкуренції, наприклад, шавлією або лілійниками.

Півонії та дельфініуми

Гейхера та японські анемони

Гейхера з неглибоким корінням, також відома як коралові дзвіночки, стане яскравим доповненням до садових бордюрів. Але якщо і є рослина, від якої слід триматися подалі, це японські анемони. Їх може задушити щільний, розлогий покрив анемонів, який забирає простір, вологу та поживні речовини.

Гейхера та японські анемони

Дельфініуми та люпини

Дельфініуми та люпини — ще одна пара рослин, які погано поєднуються один з одним. Обидва види схильні до борошнистої роси і ураження попелицями, а це означає, що якщо вони ростуть дуже близько один до одного, хвороби і шкідники швидко поширяться, послаблюючи високі квітконоси.

Люпини та дельфініуми

М’ята та полуниця

Багаторічна м’ята невблаганно розростається, витісняючи полуницю та уповільнюючи її зростання, оскільки вони конкурують за простір та поживні речовини.

М’ята та полуниця

Фото: pixabay.com, wikipedia.org

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які квіти варто посіяти для залучення удачі до вашого дому у 2026 році.