Не садіть їх поряд: 6 пар популярних квітів, які знищать один одного на клумбі
Ці квіти болітимуть і чахнуть, якщо посадити їх поряд
Деякі популярні багаторічні рослини – жахливі сусіди. Від рослин, несумісних за потребами в поливі, до екземплярів, що агресивно розростаються, деякі поєднання можуть непомітно зіпсувати ваш сад і залишити після себе похмуру клумбу.
Лаванда та хости
Лаванда та хости можуть чудово виглядати на одній ділянці, але вони не поєднуються. Лаванді потрібне повне сонячне освітлення і добре дренований, відносно сухий грунт, у той час як хости віддають перевагу тіні або півтіні і постійно вологому грунту.
Флокси та хости
Крім лаванди, примхливі хости погано ростуть поруч із квітами флоксу. Обидві рослини люблять вологу, але додаткова тінь, необхідна для збереження листя хости в первозданному вигляді, створює умови, що сприяють розвитку борошнистої роси у флоксів. Те, що виглядає як гармонійне поєднання в стилі сільського саду, може швидко перетворитися на грибковий жах, тому уникайте посадки цих рослин разом.
Півонії та дельфініуми
Півонії люблять повне сонце і погано переносять загущеність, у той час як високі дельфініуми будуть затіняти їх, забираючи воду та поживні речовини. Натомість краще висаджувати дельфініуми в групах за сонцелюбними рослинами, які не бояться конкуренції, наприклад, шавлією або лілійниками.
Гейхера та японські анемони
Гейхера з неглибоким корінням, також відома як коралові дзвіночки, стане яскравим доповненням до садових бордюрів. Але якщо і є рослина, від якої слід триматися подалі, це японські анемони. Їх може задушити щільний, розлогий покрив анемонів, який забирає простір, вологу та поживні речовини.
Дельфініуми та люпини
Дельфініуми та люпини — ще одна пара рослин, які погано поєднуються один з одним. Обидва види схильні до борошнистої роси і ураження попелицями, а це означає, що якщо вони ростуть дуже близько один до одного, хвороби і шкідники швидко поширяться, послаблюючи високі квітконоси.
М’ята та полуниця
Багаторічна м’ята невблаганно розростається, витісняючи полуницю та уповільнюючи її зростання, оскільки вони конкурують за простір та поживні речовини.
