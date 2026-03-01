Не режьте все подряд: эта ошибка при весенней обрезке оставит ваш сад без цветов

Обрезка таких растений как глициния и розы необходима для здорового и пышного цветения. Но не совершаете ли вы эту распространенную ошибку, которая может погубить летнее цветение?

Одна из самых распространенных ошибок при обрезке — это одинаковая обрезка всех растений в саду. Каждому растению требуется немного разное, убеждены опытные садовники.

Не все растения растут, восстанавливаются и даже цветут одинаково, поэтому обрезка в неподходящее время (или удаление слишком большого количества) может плохо сказаться на цветении. И правильная обрезка весной действительно влияет на то, как они будут цвести летом.

У глицинии следует обрезать все отжившие и перегруженные побеги, оставляя сильные и мощные. А розы следует обязательно изучить на предмет черных пятен на побегах с последующим их удалением. Плюс аккуратно срезать слабые ветки и побеги, направленные вглубь куста.

Как обрезать лаванду? Не следует обрезать секатором старые ветки, ведь лаванду нужно обрезать только до листвы. Это кажется мелочью, но именно это позволяет ей оставаться компактной и декоративной.

Гортензия — еще одно популярное растение, которое регулярно нуждается в обрезке. У сортов с шаровидными и кружевными соцветиями достаточно удалить старые соцветия и отмершие ветки, а прошлогодние стебли оставить в покое. В новом сезоне цветы появляются именно на этих стеблях, поэтому, если срезать слишком сильно, вы срежете соцветия еще до того, как они успеют распуститься.

