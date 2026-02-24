Діти їх обожнювали в нульових. Що сталось з популярними солодощами зі смішною назвою

Ці цукерки мали незвичайний вигляд та фруктові смаки

З розпадом радянського союзу в Україні почало з'являтись чимало культових солодощів, які були популярні понад десятиліття. Одними з таких стали сісістік (CC-Stick).

"Телеграф" розповість про ці дивні солодощі та що з ними сталось зараз. Зауважимо, що створили сістіки у 1960-ті, але масового поширення солодощі набули після 90-х.

Сісістік (CC-Stick) — це популярні кондитерські вироби. Вони зроблені у вигляді тонкої трубочки, наповнені шипучим фруктовим порошком-щербетом, м'якою карамеллю або фруктовим соком. Ці стіки мають різні фруктові смаки.

Як виглядають сісістіки

У 90-ті їх часто продавали наборами, а подекуди поштучно. Майже одразу після появи на ринку сістіки стали популярними і відбулось це саме через яскравий смак та незвичайну форму. Їх купували не тільки діти, а навіть підлітки. За своєю концепцією сістіки були десь поруч з їстівними браслетами.

Цукрові палички з'явились у Південній Кореї в 1960-х. Вони належали компанії Apollo. У країни пострадянського простору солодощі почали імпортувати після 1991 року, а свою популярність вони тримали до 2010 року.

Де зараз можна купити сістіки

Зазвичай ці солодощі не продаються у звичайних супермаркетах, однак їх досі можна купити в Україні. Окрім онлайн-магазинів, сістіки можна знайти в кондитерських магазинах та крамницях з західними товарами. Щоправда, тепер на ринку чимало брендів і лише кілька з них зберегли оригінальну назву.

Сісітіки зараз

