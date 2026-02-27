Могли назвати Ексампеєм. Як іще хотіли декомунізувати Кропивницький та що означає нинішня назва

До 1924 року місто називалося Єлисаветградом на честь російської імператриці

Цього року Кропивницький відзначатиме 10-ту річницю перейменування. 14 липня 2016 року, Кіровоград офіційно став Кропивницьким, але були й інші варіанти назви для цього обласного центру.

Розглядали сім варіантів назв, розповідає "Суспільне". Всі охочі могли запропонувати свої варіанти на слуханнях у міськраді у 2015 році.

Було запропоновано сім варіантів:

Єлисаветград (назва міста, яку воно мало з 1775 по 1924 рік)

Кропивницький

Златопіль ("Золоте поле", назва вказувала на аграрне значення краю)

Козацький (назва, що мала на меті підкреслити волелюбний дух регіону)

Благомир (нейтральна абстрактна назва в основі якої "благо" та "мир")

Ексампей (згідно з Геродотом, Ексампей (Священні шляхи) — це сакральний центр Великої Скіфії, який, за припущеннями археологів, міг розташовуватися саме на території сучасної Кіровоградщини)

Інгульськ (від назви річки Інгул, на берегах якої стоїть місто)

Протягом року жителі міста обговорювали можливі нові назви. Були обговорення у мережі, круглі столи, акції на підтримку тієї чи іншої назви.

Остаточний варіант обирали депутати міської ради. 14 липня 2016 року 230 депутатів проголосували за те, щоб Кіровоград називався Кропивницьким.

Місто офіційно отримало нову назву, однак з цим погодилися не всі. Невдоволені позивалися до суду проти зміни назви на Кропивницький. Однак Верховний Суд 25 січня 2021 року поставиви у цьому питанні крапку та закрив провадження в справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький.

Кропивницький

Хто такий Марко Кропивницький

Марко Кропивницький — український письменник, актор, режисер. Йому вдалося створити український професійний театр в умовах антиукраїнської політики Російської імперії.

В обласному центрі він жив ставив вистави та працював. У місті збереглися місця, пов’язані з діяльністю Кропивницького: будинок, де він жив і творив, будинок громадських зборів, де виступав його театр, академічний музично-драматичний театр та освітні заклади, що мають його ім’я.

