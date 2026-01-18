Луки та списи можна? В Україні оновили список заборонених в школах предметів - це вже викликало жарти

Уряд оновив перелік речей, з якими заборонено перебувати в школах

Кабінет міністрів України затвердив оновлений перелік предметів, з якими заборонено перебувати в закладах освіти. До нього, окрім вогнепальної, пневматичної та холодної зброї, включено багато видів небезпечного спорядження.

Остаточно рішення набере чинності після офіційної публікації відповідної постанови на сайті Кабміну. Про це повідомила народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

"Перший підзаконний нормативно-правовий акт на виконання Закону України про заходи безпеки в школах ухвалив Уряд", — написала Гришина.

За її словами, у ньому затверджено перелік небезпечних предметів і речовин, з якими заборонено перебувати на території та в приміщеннях шкіл. Серед них, зокрема:

Вогнепальна, пневматична та холодна зброя (ножі, луки, арбалети, кастети, нунчаки тощо).

Імітації зброї (макети, муляжі, пристрої, іграшки тощо).

Боєприпаси.

Вибухові й піротехнічні предмети.

Пристрої для відстрілу гумових куль.

Газові балончики, електрошокери.

Спецзасоби (кайданки, гумові й пластикові кийки).

Інструменти (молотки, викрутки, дрилі, пили, газові пальники).

Легкозаймисті речовини.

Наркотичні та психотропні речовини,

Тютюнові й електронні сигарети, пристрої для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння.

Алкоголь, енергетичні напої.

Водночас, є і певні виключення. Заборона не поширюється на предмети, які використовують в:

Освітньому процесі.

Господарській діяльності школи.

Шкільних музеях.

Під час спортивних і виховних заходів.

"Обовʼязкова умова – контроль відповідальних осіб. Чекаємо офіційної публікації відповідної постанови на сайті Кабміну", — додала Гришина.

Як відреагували в соцмережах

Користувачі з гумором відреагували на таку новину. Багато хто заявив, що вимушений залишити нунчаки вдома.

"А навіщо тепер ходити до школи?";

"Блін, навіть вчителям? Хотілося б пронести арбалет";

"А що так можна було?";

"От блін. А я якраз хотів нунчаки із собою захопити. Який жаль";

"Ось за нунчаки прикро", — пишуть користувачі.

Новина виклила шквал жартів

"Без наркотиків я туди не ходив і не піду";

"Значить з мечем та шпагою можна! 1000 чортів по конях!";

"А про чохол від гітари забули)";

"А з РПГ можна?";

"І як тепер у школу без арбалета?"

"Це ж хтось сидів і такий: "О, а впиши нунчаки ще", — жартують в соцмережах.

Жарти користувачів

"А хтось з цим ходив до школи?";

"А що раніше можна було?";

"А що до цього можна було ходити! Оце я втратив багато", — пишуть в коментарях.

Комментарі щодо переліку заборонених у школах речей

"І от як без пляшки і арбалета малому завтра в школу показатись?";

"І шо, тепер половині дітей забороняється доступ до школи?";

"Трудовому навчанню кінець) діти будуть тепер тільки теорію вчити,раз нічого приносити не можна";

"Школярі, ану зізнавайтесь, всі раніше ходили в школу з 0.5 водяри?", — жартують користувачі.

Дописи користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, які міста послухали уряд і припинили очне навчання, а які ні.