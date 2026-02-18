Рідкісний гість на краю світу: біля станції "Вернадського" помітили "нетипового" пінгвіна (фото)

Це вид, якого майже ніколи не буває в цьому районі Антарктики

Під час польових робіт на острові Бут поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" полярники натрапили на рідкісного гостя. Це рідкісний для тих місць королівський пінгвін.

Як зазначили на станції, цей вид зазвичай не з'являється в цьому районі Антарктики: найближча колонія королівських пінгвінів розташована майже за дві тисячі кілометрів від станції. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Щасливий випадок і зміна маршруту

Зустріч із незвичайним птахом відбулася практично випадково. Команда вирушила на острів Бут для планового обліку пташенят трьох видів пінгвінів, що гніздяться тут: субантарктичних, антарктичних та Аделі. Проте через складну льодову ситуацію полярники були змушені змінити точку висадки. Саме в іншій частині острова на них і чекав несподіваний гість.

Королівский пінгвін, фото: Зоя Швидка

Як розповіла біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка, команда фактично "перевиконала план" — замість трьох видів пінгвінів побачила чотири. Такий збіг обставин у науковому середовищі вважають справжньою удачею.

Хто такий королівський пінгвін

Королівський пінгвін — другий за розміром вид пінгвінів у світі після імператорського. Його зріст сягає близько метра, а вага — до 18 кілограмів. Упізнати птаха легко за виразними помаранчевими плямами на щоках, шиї та дзьобі, які яскраво контрастують із чорно-білим оперенням.

Королівский пінгвін, фото: Зоя Швидка

Від своїх сусідів по острову Бут королівські пінгвіни відрізняються і звичками розмноження: вони не будують гнізд із камінців, а відкладають одне-єдине яйце й висиджують його на лапах, прикриваючи спеціальною складкою шкіри на животі.

Чому це важливо для науки

У Національному антарктичному науковому центрі пояснюють, що королівські пінгвіни — теплолюбний вид і зазвичай оселяються на Субантарктичних островах із м'якшим кліматом. Їхня поява в районі "Вернадського" — велика рідкість, хоча поодинокі "мандрівники" й трапляються тут час від часу.

Королівский пінгвін

Науковці не виключають, що подібні нетипові візити можуть бути пов'язані як з індивідуальною поведінкою конкретних особин, так і з глибшими змінами в антарктичній екосистемі. НАНЦ продовжує вести постійний моніторинг пінгвінячих колоній у районі станції та фіксує всі незвичні спостереження — щоб зрозуміти, що відбувається з природою на краю Землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські полярники показали, як утворюються снігові скульптури. Вони формуються під дією вітру на краях льодовиків і скель.