Хлопці їх обожнювали. Що таке бакугани та чому в нульових ними грали майже всі

Під час "битви" гравець міг втрати свого бакугана

У 2000-ні роки серед молоді було чимало популярних дивних солодощів, а подекуди навіть й іграшок. До них відносять й бакуганів (Bakugan).

"Телеграф" розповість, що в них особливого. Зауважимо, що бакугани стали популярні після виходу аніме-серіалу "Відчайдушні бійці Бакуган".

Бакугани — це популярна японська стратегічна гра та серія іграшок (трансформерів-кульок). Вони з'явились в Україні приблизно у 2000-ті роки, майже одразу після виходу серіалу. Саме завдяки цьому стали досить популярними серед дітей та підлітків, які витрачали чималі кошти на ці іграшки.

Бакугани. Фото: відкриті джерела

Особливістю бакуганів було те, що вони ставали своєрідною валютою серед молоді. Адже діти не просто грали в них, а й обмінювались. Були досить серйозні битви, у ході яких програвший віддавав свого бакугана. Взагалі для цього існували спеціальні арени, однак здебільшого їх не використовували.

Основними були самі кульки, тобто бакугани, та їхні картки. Під час кидку на магнітне поле або карту маленька куля розкривалася, перетворюючись на бойового монстра з власною стихією та рівнем сили. Усі гравці по черзі кидали бакуганів, а потім показували картки, які визначали переможця.

Арена бакуганів. Фото: відкриті джерела

Відомо, що бакугани мали різні стихії: вогонь, вода, світло, темрява, вітер, земля. Вони не просто визначали особливості монстра, а й впливали на його силу. Також бакугани мали різні розміри, перемагав не тільки найбільший, а й найсильніший.

Аніме про бакугани. Фото: відкриті джерела

Що з бакуганами зараз

На ринку й досі можна купити різних бакуганів від старих колекційних до нових моделей. Хоча здебільшого вони продаються саме наборами разом з ареною та полем. Після перезапуску у 2020 з'явились нові версії бакуганів, які можна знайти на ринку.

