Незабутній смак. Чому жуйки Center Shock були головним екстримом дітей нульових

Той, хто міг втримати "кам'яне обличчя", скуштувавши жуйку, ставав героєм дня

Наприкінці 90-х та у нульових роках серед українських дітей була дуже популярна жувальна гумка Center Shock. Вона була справжнім випробуванням, бо кислий смак просто бив по рецепторах та змушував обличчя стискатися.

Головна особливість Center Shock — це контраст. Жуйка екстремально кисла, але всередині неї — смачна солодка начинка. Спочатку вилиці зводить від кислоти, а потім ти відчуваєш балансуючий та приємний смак начинки.

Кисла жуйка Center Shock

Жуйка мала різні смаки та рівень кислоти. Найпопулярнішою була Cola (Кола). Також були досить "лайтова" Jumping Strawberry (Полуниця), насичена та дуже ароматна Rolling Cherry (Вишня), свіжа Hidden Apple (Яблуко) та багато інших смаків.

Center Shock Кола

Center Shock Вишня

Жуйка мала й дуже яскраву обгортку. Персонажі з витріщеними очима та перекошеними ротами, анонсували відчуття від споживання Center Shock.

Тоді Center Shock продавався у кожному кіоску поштучно, дітлахи часто брали жуйку на решту, купивши, наприклад, хліб додому. Тодішні школярі влаштовували "змагання" — хто зможе не скривитися від екстремальної кислоти. Той, кому вдавалося втримати "кам’яне обличчя", ставав героєм двору.

Ці жуйки продаються й зараз. Проте ажіотажу, який був навколо них у нульових, вже немає. Упаковку зі 100 жуйок можна купити за ціною від 313 гривень, одна гумка коштує від 14 гривень.

Центр Шок можна купити й зараз

