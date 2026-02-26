Мальчики их обожали. Что такое бакуганы и почему в нулевые ими играли почти все

Во время "битвы" игрок мог лишиться своего бакугана

В 2000-е годы среди молодежи было немало популярных удивительных сладостей, а иногда даже и игрушек. К ним относят и бакуганов (Bakugan).

"Телеграф" расскажет, что в них особенного. Отметим, что бакуганы стали популярны после выхода аниме-сериала "Отчаянные бойцы Бакуган".

Бакуганы – это популярная японская стратегическая игра и серия игрушек (трансформеров-шариков). Они появились в Украине примерно в 2000-х годах, почти сразу после выхода сериала. Именно благодаря этому стали достаточно популярны среди детей и подростков, которые тратили немалые средства на эти игрушки.

Бакуганы. Фото: открытые источники

Особенностью бакуганов было то, что они стали своеобразной валютой среди молодежи. Так как дети не просто играли в них, но и обменивались. Были достаточно серьезные сражения, в ходе которых проигравший отдавал своего бакугана. Вообще для этого существовали специальные арены, однако в большинстве своем их не использовали.

Основными были сами шарики, то есть бакуганы, и их карты. Во время броска на магнитное поле или карту маленький шар раскрывался, превращаясь в боевого монстра с собственной стихией и уровнем силы. Все игроки по очереди бросали бакуганов, а затем показывали карты, которые определяли победителя.

Арена бакуганов. Фото: открытые источники

Известно, что бакуганы имели разные стихии: огонь, вода, свет, тьма, ветер, земля. Они не просто определяли особенности монстра, но и влияли на его силу. Также бакуганы имели разные размеры, побеждал не только самый большой, но и самый сильный.

Аниме о бакуганах. Фото: открытые источники

Что с бакуганами сейчас

На рынке до сих пор можно купить разных бакуганов от старых коллекционных до новых моделей. Хотя в большинстве своем они продаются именно наборами вместе с ареной и полем. После перезапуска в 2020 году появились новые версии бакуганов, которые можно найти на рынке.

