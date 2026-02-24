"Відберете" власний достаток: суворі заборони на 24 лютого

Цей день закликає не забувати про віру, доброту й духовну єдність

У цей вівторок, 24 лютого, православні християни та греко-католики вшановують Перше й Друге знаходження глави святого Іоана Предтеч. Також сьогодні — другий день Великого посту.

Іоан Предтеча, відомий також як Іоан Хреститель, виконував важливу місію — він не лише хрестив Ісуса Христа у Йордані, а й закликав людей до покаяння. Після того як йому відрубали голову за наказом царя Ірода, святиню було поховано окремо від тіла.

Вперше її знайшли у IV столітті на горі Оливній біля Єрусалиму, коли майбутній монах, на ім'я Невинний, копаючи фундамент під будівництво, натрапив на поховану главу. Пізніше святиню вдруге відкрили після того, як вона була захована, і вшанували в Емесі, а згодом — у Константинополі.

Традиції та прикмети 24 лютого

У християнській традиції 24 лютого присвячують пам’яті Іоана як пророка і мученика. Віряни звершують богослужіння, моляться про силу духу, терпіння та істину, яку Іоан проповідував. Цей день також пов’язують із початком Сирного тижня — періоду перед Великим постом, коли ще дозволяється вживати молочні продукти та святкову їжу, однак вже готуються до часу духовного очищення.

птахи рано прилетіли та активно співають — скоро настане справжнє тепло;

відлига 24 лютого — весна буде м'якою;

довгі бурульки — холод затягнеться;

яка погода буде в цей день — такий буде і Великдень.

Відлига. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 24 лютого

займатися фізичною працею — це вважається гріхом;

вишивати, в'язати — так можна накликати біду;

рубати дрова чи робити ремонт — так можна "вирвати" спокій зі свого дому;

шити — так можна "відібрати" свій достаток.

