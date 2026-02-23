Організації пов'язані з Ахметовим заплатили за рекламу майже 2 мільйони гривень: що про них відомо

Організації займаються підтримкою захисників Маріуполя та їх родин

За даними бібліотеки реклами Meta, у 2025 році українські користувачі, витратили понад 33 мільйони гривень на політичну та соціальну рекламу в Facebook та Instagram. До ТОП-5 увійшли дві організації тісно повʼязані з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим.

За рік вони заплатили майже 1,7 мільйона гривень за просування свого контенту. Про це йдеться в дослідженні Руху ЧЕСНО.

Так, в загальному рейтингу сторінок в Facebook за витратами на рекламу в минулому році, на третьому і четвертому місці опинились організації — "Сталевий фронт" і "Серце Азовсталі" відповідно. Разом вони витратили майже 1,7 мільйона гривень на просування в соціальних мережах.

Рейтинг сторінок у Facebook за витратами на рекламу. Інфографіка ЧЕСНО

Їх реклама має переважно соціальне спрямування і не є суто політичною. Контент стосується благодійності, вшанування та підтримки захисників Маріуполя. Водночас обидві організації регулярно згадують самого Ріната Ахметова у своїх дописах.

Реклама організацій має соціальне спрямування. Фото ЧЕСНО

Рінат Ахметов

Що відомо про діяльність організацій

За три роки роботи проект "Серце Азовсталі", що є частиною мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт", підтримав понад 8 тисяч оборонців Маріуполя. Вони отримали фізичну та психологічну реабілітацію, протезування, власні квартири (для оборонців з І та ІІ групою інвалідності), підтримку в здобутті освіти та працевлаштуванні тощо. За весь час роботи організації, на підтримку оборонців Маріуполя направлено 2,2 мільярда гривень.

Проект продовжує підтримку захисників Маріуполя. Фото "Серце Азовсталі"

