У Києві є унікальна вулиця, яку можна пройти всього за 10 секунд: вона таїть у собі багато секретів
Вулиця має цілу низку особливостей
Київ — це старовинне місто, яке сповнене незвичайних вулиць. Одну з них можна пройти всього за 10 секунд.
"Телеграф" розповідає про найкоротшу вулицю столиці України.
Йдеться про Інженерний провулок. Він знаходиться на Печерську неподалік станції метро "Арсенальна" і пролягає від вулиці Князів Острозьких до вулиці Івана Мазепи.
Його примітною особливістю є довжина – 83 метри. Що робить її найкоротшою в Києві та однією з найкоротших в Україні.
Хоча крихітний провулок можна обійти всього за 10 секунд він таїть у собі відразу ще кілька цікавих фактів:
- його назва ніколи не змінювалося;
- провулок також прийнято називати "вулицею з трьох будинків" , хоча фактично тільки один з трьох будинків відноситься до провулку, а решта будинків відноситься до вулиці Івана Мазепи;
- на вулиці немає жодного дерева;
- двір на вул. Івана Мазепи, 4/6, знаходиться у найвищій точці Києва. Це 196 метрів над рівнем моря.
Історія вулиці:
Провулок з’явився межі XIX і XX століть. Тоді активно зводили будинки для інженерно-технічного персоналу заводу "Арсенал". У 2004 році обговорювалися плани щодо знесення будинку № 2 по вулиці Івана Мазепи і сам провулок хотіли ліквідувати, проте далі за розмови справа не зайшла.
