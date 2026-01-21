У Києві є унікальна вулиця, яку можна пройти всього за 10 секунд: вона таїть у собі багато секретів

Вулиця має цілу низку особливостей

Київ — це старовинне місто, яке сповнене незвичайних вулиць. Одну з них можна пройти всього за 10 секунд.

"Телеграф" розповідає про найкоротшу вулицю столиці України.

Йдеться про Інженерний провулок. Він знаходиться на Печерську неподалік станції метро "Арсенальна" і пролягає від вулиці Князів Острозьких до вулиці Івана Мазепи.

Його примітною особливістю є довжина – 83 метри. Що робить її найкоротшою в Києві та однією з найкоротших в Україні.

Хоча крихітний провулок можна обійти всього за 10 секунд він таїть у собі відразу ще кілька цікавих фактів:

його назва ніколи не змінювалося;

провулок також прийнято називати "вулицею з трьох будинків" , хоча фактично тільки один з трьох будинків відноситься до провулку , а решта будинків відноситься до вулиці Івана Мазепи;

двір на вул. Івана Мазепи, 4/6, знаходиться у найвищій точці Києва. Це 196 метрів над рівнем моря.

Інженерний провулок. Фото — Вікіпедія

Історія вулиці:

Провулок з’явився межі XIX і XX століть. Тоді активно зводили будинки для інженерно-технічного персоналу заводу "Арсенал". У 2004 році обговорювалися плани щодо знесення будинку № 2 по вулиці Івана Мазепи і сам провулок хотіли ліквідувати, проте далі за розмови справа не зайшла.

