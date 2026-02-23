Більше ніж просто 19 поверхів: які історії зберігає перший хмарочос Дніпра

Цей будинок збудували там, де селилися найзаможніші та найвпливовіші містяни

Найвищою будівлею у Дніпрі сьогодні вважається ЖК "Маяк", розташований на Січеславській Набережній. Це 32-поверховий житловий комплекс заввишки близько 127 метрів, який добре помітний здалеку. Але перший хмарочос у Дніпрі з’явився значно раніше — у травні 1976 року. Ним став житловий будинок на перетині вулиці Володимира Вернадського та проспекту Дмитра Яворницького, відомий мешканцям як Будинок книги.

"Телеграф" пропонує дізнатися, як будували перший хмарочос у Дніпрі і чим ще ця будівля була особливою.

Історія ділянки, на якій збудували Будинок книги, сягає XIX століття. У 1830-х роках тут розташовувалася Ярмаркова площа, за 10 років вулиця отримала назву Новодворянська, а торгові ряди поступово поступилися місцем житловій забудові. Наприкінці століття район перетворився на один із найпрестижніших у місті: тут з’явилися міські садиби, особняки та прибуткові будинки заввишки два-три поверхи. У радянський час вулиця зберегла статус респектабельної — у цьому районі жили чиновники, передовики виробництва, науковці та діячі культури.

Ліворуч по центру Ярмаркова площа та місце Будинку книги. Малюнок Івана Айвазовського

Будівництво висотного будинку розпочалося у 1972 році. Заради нового проєкту на розі центрального проспекту та вулиці знесли кілька старих будівель. Проєкт розробила група архітекторів інституту "Дніпроцивільпроєкт" під керівництвом архітектора Павла Нірінберга. Через особливості рельєфу будинок збудували на палях, забитих у ґрунт на глибину 25 метрів.

Хмарочос на 126 квартир з окремим технічним поверхом ввели в експлуатацію до 200-річчя Дніпра, у 1976 році. У місті, де переважала забудова заввишки до 12–16 поверхів, поява 19-поверхового будинку фактично відкрила епоху висотного будівництва.

Будівництво першої 19-поверхівки у Дніпрі. Фото: facebook/dnepr.hystory

Особливу відомість висотці приніс книжковий магазин, який розташовувався на перших двох поверхах. Магазин "Будинок книги" став першим по-справжньому великим книжковим центром такого масштабу в Україні. Його площа становила близько 2,3 тисячі квадратних метрів. Окрім торговельних залів, тут працювала конференц-зала, де проходили зустрічі читачів із письменниками, літературні лекції та виставки. Інтер’єри були оздоблені мармуром і гранітом.

Будинок книги у Дніпрі. Фото: Facebook/Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста.

У магазині були тематичні відділи: класична література, галузеві та технічні видання, історичні книги, література іноземними мовами. Вихід нових книг нерідко перетворювався на міську подію — за популярними виданнями вишиковувалися довгі черги, і охочим доводилося чекати годинами, щоб придбати довгоочікуваний примірник.

Магазин Будинок книги у Дніпрі. Фото: Facebook/Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста.

У 1990-ті роки книжковий магазин припинив роботу. У 1994 році на його місці відкрився супермаркет, пізніше приміщення займали ресторан і казино. Попри зміни, багато хто й досі продовжує називати всю будівлю Будинком книги.

Будинок книги у 2019 році. Фото: Google.maps

Майже тридцять років цей будинок залишався найвищим на проспекті Яворницького, доки у 2000-х роках його не перевершили нові житлові та офісні комплекси. Цікаво, що 28-поверховий комплекс "Парус", будівництво якого розпочалося у 1973 році, так і не був завершений.

