"Сільпо" майже вдвічі обвалив ціни на популярний шоколад. Акція скоро закінчиться

Цей вишуканий десерт зазвичай коштує значно дорожче

Популярний шоколад Toblerone зараз можна купити практично за пів ціни. Мережа супермаркетів "Сільпо" зробила вигідну акцію на Тоблерон та інший улюблений шоколад.

Зі знижкою у 44% в рамках акції "Цінотижики" можна купити два види Toblerone. Молочний Toblerone з нугою з меду й мигдалю (100 грамів) продають за 79.99 грн, ціна без акції — 144 гривні, повідомляється на сайті "Сільпо".

Знижки на шоколад Тоблерон у "Сільпо"

Також на 44% "Сільпо" знизив ціну на молочний Toblerone з родзинками й нугою з меду та мигдалю. Його також можна купити за 79.99 грн замість 144 гривень.

Знижки на шоколад Toblerone у "Сільпо"

Однак залишилося зовсім мало часу, щоб купити Тоблерон у "Сільпо" зі знижкою. Акція діє лише до 25 лютого.

Знижки на шоколад у "Сільпо" — що ще можна купити по акції

Також до 25 лютого можна купити шоколад Lacmi з молочною начинкою та хрустким печивом всього 35.99 грн, ціна без акції — 69.99. Знижка — 49%.

Знижки на шоколад Лакмі у "Сільпо"

Крім того "Сільпо" продає по акції (до 25 лютого) шоколад Millennium Gold. Зі знижкою у 25% можна купити молочний шоколад Мілленіум з цілими лісовими горіхами та родзинками, 100 г. Ціна зараз — 73.99 грн, без акції він коштує 99.00.

Знижки на шоколад Міленіум у "Сільпо"

Як розповідав "Телеграф", в "АТБ" по акції продають шоколад від Roshen. Зі знижкою у 41% зараз можна купити три види пористого шоколаду: молочний, білий карамельний та екстрачорний.