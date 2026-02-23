Курс на тепло: названа дата, когда Харьков накроет резкое потепление

На смену сильным морозам придет настоящее весеннее тепло

Погода в Харькове еще будет холодной, однако в марте температура будет постепенно подниматься. Несмотря на календарное приближение весны, зимние вещи хоронить рано.

Когда ожидать похолодания и сколько продержатся арктические "минусы", спрогнозировали синоптики "Мета.Погода". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Последняя неделя февраля начнется с достаточно строгих условий, поскольку уже в понедельник, 23 февраля, ночные показатели упадут до отметки -9°C. В течение недели дневная температура будет колебаться вокруг нуля.

Небо в основном будет покрыто плотными облаками. Особенно неприятной погода станет во вторник, когда к влажности дождутся осадки, а ночные морозы до -5°C…-8°C будут держаться до начала календарной весны.

Погода в Харькове

Когда в Харькове потеплеет

Однако ситуация кардинально изменится уже с первых чисел марта, когда арктический воздух начнет отступать под давлением теплых масс. Уже с 3 марта дневные показатели подскочат до стабильных +5°C, а ночные заморозки станут гораздо слабее.

Настоящий температурный пик ожидается в конце первой весенней недели, когда 7 марта воздух прогреется до рекордных +10°C.

Вторая половина месяца закрепит этот успех, поскольку термометры будут показывать стабильные +8°C…+9°C днем, а ночная температура наконец-то пересечет отметку "плюс".

