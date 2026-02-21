Різкий стрибок до +10: коли Дніпру чекати справжнього тепла після морозів

Тепла весняна погода вже не за горами

Наприкінці лютого у Дніпрі очікуються температурні "гойдалки". Подекуди стовпчики термометрів опускатимуться до -5 градусів, однак паралельно синоптики обіцяють і відчутне потепління.

Прогноз на період із 21 лютого по 1 березня оприлюднили у "Погода.Мета". За їхніми даними, найпрохолоднішим днем стала ця субота, а ще одна хвиля холоду очікується у п’ятницю, 27 лютого.

Дніпро готується до різкого потепління

Найближчими днями місто ще відчуватиме прохолоду: вночі температура опускатиметься до -5 С°, а вдень коливатиметься в межах 0…+5 С°. У четвер, 26 лютого, очікується дощ. Разом з морозом вони можуть створити ожеледицю.

Вже наприкінці місяця погода почне змінюватися. 28 лютого стовпчики термометрів піднімуться до +6 С° вдень, а на початку березня потепління стане ще відчутнішим. За прогнозами, 1 березня повітря прогріється до +10 С° вдень, а вночі температура триматиметься на рівні +6 С°.

Коли потепліє у столиці. Фото: Погода.Мета

