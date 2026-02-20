Грибок, щербата плитка та двері навстіж: як виглядає зараз легендарне місце відпочинку в Тернополі (відео)

В дев'яності це місце було переповнене відвідувачами

У мережі оприлюднили кадри, на яких можна побачити, в якому стані нині перебуває відома громадська сауна "Чайка" в Тернополі. Попри солідний вік та численні зміни за десятиліття, заклад досі залишається популярним серед місцевих жителів.

Тернополяни бурхливо обговорюють стан сауни. "Телеграф" зібрав найцікавіші з коментарів.

"Чайка" належить до старих комунальних оздоровчих об’єктів міста — її збудували ще за радянських часів як громадську лазню. Після проголошення незалежності України сауну передали до структури КП "Еней", і вона залишилася у комунальній власності громади.

На відео помітно, що приміщення фактично не оновлювали з радянського періоду: плитка місцями пошкоджена, дверцята не зачиняються належним чином, а стеля вкрита грибком. Втім, попри технічний стан, заклад і надалі відвідують чимало людей.

Один з дописувачів пояснив, що лазня крута тим, що там унікальний дуже насичений і потужний пар, який забезпечує окрема котельня. В домашніх умовах такого пару не зробиш.

Інша коментаторка розповіла, що у 90-ті цей заклад був переповнений відвідувачами. Кожна колежанська компанія раз на тиждень туди ходила.

Тернополянин написав, що зараз це більше схоже на морг, ніж на лазню, та отримав відповідь, що у морзі чистіше.

Більшість людей обурювалися через грибок та плісняву, які дуже шкідливі для здоров'я. Коментатори вживали такі слова як жах та безлад, а дехто навіть перейшов на нецензурну лайку.

Більш терплячих інтернет-користувачів розсмішив вираз "венеційська штукатурка". Так автор відео назвав грибок на стелі.

