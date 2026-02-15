Скільки реально коштує проїзд в електричці та чому квитки подорожчали: відповідь Укрзалізниці

4/5 рухомого складу приміських поїздів було виготовлено ще у СРСР

Старі та страшні електрички часто залишаються єдиним та доступним транспортом для багатьох пасажирів. У якому стані перебуває приміський рухомий потяг і коли ми побачимо сучасні вагони – "Телеграфу" відповіли в Укрзаліцниці.

Що розповіли у компанії

В "Укрзалізниці" повідомили, що середній вік електро- та дизельних поїздів — 42 роки, а знос сягає 92%. Близько 80% приміських складів було вироблено ще за часів СРСР. Парк залишається різнорідним: на лініях працюють 15 серій електропоїздів та 10 серій дизельних.

При цьому компанія продовжує капітально ремонтувати рухомий склад. 2025 року оновили 102 вагони електропоїздів, а з 2021 року — 482 вагони. Такі ремонти дозволяють продовжити термін служби поїздів на 10-15 років та оновити інтер’єр: встановити розетки для заряджання пристроїв, нові сидіння та елементи безбар’єрної інфраструктури.

Відповідь "Укрзалізниці" на запит

З 1992 року було збудовано понад 50 складів приміського сполучення, у тому числі сучасні дизель-поїзди ДПКр та рейкові автобуси PESA, які працюють на регіональних маршрутах.

Попри війну та регулярні атаки на інфраструктуру, у 2026 році компанія планує капітально відремонтувати 14 восьмивагонних електропоїздів, а також оновити 7 поїздів PESA та 4 дизель-поїзди ДПКр. Крім того, тривають переговори з міжнародними партнерами щодо можливого оновлення приміського парку – наразі прораховуються потреби та витрати.

Приміські електрички в мінусі

Собівартість однієї поїздки у приміських електричках перевищує 300 грн., тоді як середня вартість квитка для пасажира становить близько 15 грн. Середня довжина поїздки у 2025 році становить 46 км, а її реальна собівартість – понад 300 грн. залежно від регіону. Різницю між реальною вартістю перевезення та ціною квитка компанія фактично покриває власним коштом. Про це повідомив директор філії "Приміська пасажирська компанія" Йосип Борнак.

Вартість квитка покриває лише близько 5% фактичних витрат, тому компанія розглядає цей напрямок насамперед як виконання соціальної функції.

Приміська електричка в Україні

За підсумками 2025 року збитки від приміських перевезень становили близько 10 млрд грн.

І якщо в далекому сполученні ще залишаються прибуткові маршрути, то приміські рейси є повністю збитковими.

Окремою проблемою залишається фінансування перевезень пільговиків. У приміських поїздах діють 14 категорій пасажирів із правом на пільговий проїзд і вони становлять 30–40% від загальної кількості пасажирів.

При цьому компанія отримує компенсацію лише за 40% фактичних витрат на перевезення пільговиків. Великі міста — Київ, Львів, Дніпро та Одеса — або компенсують мінімальні суми, або не відшкодовують витрати.

Вагони українських електричок

Складна ситуація з рухомим складом. Середня вартість капітального ремонту однієї електрички становить 100-120 млн. грн. За нинішніх темпів оновлення повна модернізація парку займе близько 10 років, після чого частині поїздів знову будуть потрібні повторні ремонти.

На 2026 рік "Укрзалізниця" планує відремонтувати два дизель-поїзди на Львівському та Запорізькому ремонтних заводах, продовжити програму з Київським електровагоноремонтним заводом (мінімум 10 електропоїздів ), а також капітальний ремонт рейкососів Pesa.

Пріоритетом стане оновлення дизель-поїздів через ризики обстрілів та перебоїв з електропостачанням, оскільки вони є більш гнучким рішенням для неелектрифікованих ділянок та періодів блекауту. Водночас ворог прицільно атакує залізничну інфраструктуру, зокрема приміський рухомий склад, що спричиняє додаткові збитки.

Незважаючи на фінансові втрати, компанія продовжує виконувати соціальну функцію – забезпечує ранкові та вечірні перевезення пасажирів, навіть якщо в окремих вагонах їдуть лише 3-5 осіб.

Останні зміни для "електричок"

З 3 лютого "Укрзалізниця" підвищила вартість проїзду у низці приміських поїздів. Зокрема подорожчання торкнулося електричок у Київській області, а також міської електрички Києва. Ціна квитка зросла з 15 до 22 грн., що становить приблизно 47% підвищення.

Аналогічне зростання відбулося й у міській електричці столиці — вартість проїзду також підняли з 15 до 22 грн.

Відтепер до вартості квитка додається фіксований комісійний збір у розмірі 7 грн., незалежно від напрямку чи протяжності маршруту. Наприклад, якщо квиток із Козятина до Вінниці коштує 40 грн, з урахуванням збору пасажир заплатить 47 грн.

Право на безкоштовний проїзд в електричках мають:

пенсіонери за віком (за наявності посвідчення);

учасники бойових дій, зокрема учасники АТО/ООС та захисники України;

особи з інвалідністю І-ІІІ груп та діти з інвалідністю;

один супроводжуючий особи з інвалідністю І групи або ветерана війни;

ліквідатори аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій та постраждалі діти;

діти з багатодітних сімей, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

батьки військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти чи померли під час служби;

учасники та партизани Другої світової війни, ветерани МВС, СБУ, ДСНС.

Учні та студенти мають право на 50% знижку на приміські перевезення за наявності відповідного квитка. Діти віком до 6 років подорожують безкоштовно без надання окремого місця.

