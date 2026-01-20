Всього три матеріали і в кімнаті одразу стане тепліше: чим утеплити вікна

Легкий спосіб зробити кімнату затишнішою цієї зими

Взимку з вікон часто дме холод, через в кімнаті падає комфортна температура. Є простий спосіб зробити кімнату теплішою без ремонту.

Щоб утеплити вікно, використовують три рулонні матеріали, які укладають під підвіконням і вздовж нижньої частини рами. Про метод детально написали в "1 хвилина".

Як швидко зробити кімнату теплішою без ремонту

Перший матеріал – ущільнювальна стрічка з поролону або гуми. Вона закриває щілини між підвіконням і рамою, блокуючи холод. Стрічка недорога, легко клеїться, але важливо підібрати правильну товщину: занадто тонка не допоможе, а занадто товста заважатиме закривати вікно.

Як утеплити вікна. Фото: Факти

Другий матеріал – фольгована теплоізоляційна підкладка. Її кладуть під підвіконня або вздовж рами зсередини. Фольга відбиває тепло назад у кімнату, а піноматеріал зменшує втрати через холодну поверхню.

Третій матеріал – прозора термоплівка для вікон. Її наклеюють по периметру рами та прогрівають феном. Плівка створює повітряну камеру, яка утримує тепло і зменшує протяги.

Після установки всіх трьох елементів ефект помітний одразу — протяги зникають, а температура в кімнаті підвищується на 2–3 градуси. Важливо встановлювати матеріали акуратно, без зазорів і перекосів. Саме від якості монтажу залежить ефект, а не від ціни рулонів.

