Солодкий символ епохи. Чому діти нульових так обожнювали шоколадне масло

У сучасних дітей інші смакові захоплення

Шоколадне масло — це справжній гастрономічний символ дитинства для тих, хто зростав у 90-х та на початку 2000-х. Воно перетворювало печиво, чи навіть шматок батона, на шоколадне тістечко.

Тоді вибір солодощів ще був обмеженим, а справжня "Нутелла" була не всім по кишені. Тому виручало шоколадне масло. Його купували в магазинах, чи робили вдома.

Шоколадне масло

Шоколадне масло — це вершкове масло, в яке додавали цукрову пудру, какао, та інколи ванілін для аромату. Воно було не таке приторно солодке, як сучасні шоколадні пасти, мало легку гіркуватість какао та вершковий присмак.

Шоколадне масло на батоні - тістечко з нульових

Його мазали на печиво, накриваючи зверху ще одним — виходило щось на зразок печива з начинкою. Або просто мазали на скибку батона. Особливим шиком вважалося, щоб шар шоколадного масла був ледь не таким самим завтовшки, як шматок батона. Дехто навіть їв шоколадне масло ложкою — поки мама не бачить.

Діти обожнювали самі мазати шоколадне масло на хліб

Чи продають шоколадне масло зараз

Зараз шоколадне масло також є у продажу, хоча тепер воно й не таке популярне. Крім того, сучасне "шоколадне масло" часто грішить додаванням рослинних жирів (пальмової олії), через що воно не має "правильного" вершкового присмаку.

Шоколадне масло "Ферма"

