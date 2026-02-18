Харків накриє нова хвиля сильних морозів: коли чекати різкого похолодання та снігу

Похолодання буде відчутним, але короткочасним

На Харків насувається чергова хвиля лютневих морозів. Температура повітря в окремі дні знову може піти нижче за позначку -10 градусів.

Це випливає із прогнозів синоптиків. Так, наприклад, фахівці сайту Meteofor вважають, що з 18 до 23 лютого в обласному центрі буде досить холодно. Протягом цих днів стовпчики термометрів будуть на рівні 0-13 градусів. Можливий дощ та сніг.

Такої думки й синоптики сайту Meteo.ua. За прогнозом з 20 по 24 лютого температура повітря в Харкові впаде до 0-18 градусів. Можливий сніг або дощ.

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Погода в Україні

