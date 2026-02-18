Руки цибулею не смердітимуть: п'ять простих способів прибрати запах за хвилину

Ці поради вам знадобляться

Неприємний запах цибулі на руках знайомий майже кожному, хто хоч раз готував салат або нарізав овочі для смаження. Звичайне мило часто не дає бажаного результату, адже аромат залишається ще надовго. Причина проста: сіркові сполуки з цибулі вступають у реакцію з природними жирами шкіри та буквально "в’їдаються" в неї. Щоб прибрати цей запах, потрібно або нейтралізувати сірку, або фізично видалити частинки, які її утримують. Як саме — розповідає шеф-кухар Марта Стюарт на своєму сайті.

Починати варто з базового кроку — ретельно вимити руки прохолодною водою, щоб змити залишки соку та м’якоті. Уже після цього можна скористатися простими побутовими методами, які справді працюють.

Один із найефективніших способів — нержавіюча сталь. Контакт шкіри з металом під проточною водою допомагає "перетягнути" молекули запаху з рук на поверхню сталі. Достатньо потерти долоні об металеву ложку, край мийки або спеціальний сталевий брусок протягом 20–30 секунд.

Добре справляються із запахом і кислоти, а саме: лимонний сік або звичайний оцет. Вони руйнують сіркові сполуки, завдяки чому запах зникає значно швидше. Потрібно просто втерти кілька крапель у шкіру, залишити на 10–15 секунд і змити водою. Додатковий плюс — приємний свіжий аромат.

Ще один дієвий варіант — легке відлущування. Харчова сода, сіль або кавова гуща працюють як м’який скраб: вони механічно знімають жирову плівку разом із запахом. У поєднанні з милом це дозволяє очистити шкіру глибше, ніж звичайне миття.

Неочікувано, але допомагає і зубна паста. У ній містяться абразивні частинки та ароматизатори, які одночасно полірують шкіру і нейтралізують запахи. Достатньо втерти невелику кількість у руки та ретельно змити.

Головна помилка — мити руки гарячою водою одразу після нарізання цибулі. Вона лише "закріплює" запах у шкірі. Набагато ефективніше використовувати прохолодну воду та один із цих простих способів — і неприємний аромат зникне буквально за хвилину.