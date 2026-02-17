Від сильних морозів до суттєвого потепління за кілька днів: коли на Полтавщині різко зміниться погода

Температура може підскочити на 20 градусів

Погода у Кременчуці найближчим тижнем очікується теплою, майже без дощів. Однак вже наприкінці лютого синоптична ситуація зміниться і сильні морози відновляться. Хоча на початку березня знову буде потепління.

Як коливатиметься температура на Полтавщині на до 9 березня, спрогнозували у "Meteo". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Морози наприкінці лютого

Останній тиждень лютого розпочнеться зі справжньої зимової погоди. У період з 24 по 27 лютого очікується суттєве зниження температури повітря. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -10 °C, а вдень температура триматиметься в межах -5…+3 °C. Також прогнозуються снігопади та мокрий сніг, що може призвести до ожеледиці на дорогах і тротуарах.

Вже з 28 лютого синоптична ситуація почне змінюватися. Морози поступово відступатимуть, адже денна температура підвищиться до +2 °C, а вночі буде триматися в межах -3 °C.

Різке підвищення температури на початку березня

З перших днів березня погодні умови зміняться значно відчутніше. Уже 1-3 березня денна температура підніметься до +4…+6 °C, а нічні показники залишатимуться трохи вище нуля або близькими до нього. В цей період прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Найбільш різке потепління очікується у другій половині першого березневого тижня. За попередніми прогнозами, 6-8 березня повітря вдень може прогрітися до +8…+12 °C. Водночас періодично йтимуть дощі.

Коли очікується похолодання та потепління на Полтавщині. Фото: Мeteo

