Тут був принц Британії та вся еліта СРСР. Що зараз з легендарним рестораном "Прага" в Києві (фото)

Вперше він відкрився понад 60 років назад

У Києві є чимало унікальних та досить старих ресторанів, які зберегли свою популярність й досі. До них відноситься й "Прага".

"Телеграф" розповість історію цього закладу та в чому була його особливість. До слова, ресторан "Прага" працює й сьогодні.

Вперше цей заклад відкрився у 1956 році, хоча до цього змінив кілька назв. Спочатку ресторан називався "Червоний трактир", його в одному з творів згадує письменник Михайло Булгаков. Згодом заклад перейменували в "Лебідь", який потрапив в фільм "Роки молоді". Однак на знак дружніх відносин та політичної прихильності до Чехословаччини, в 1959 році ресторан отримав назву "Прага".

Ресторан "Лебідь" в Києві. Фото: відкриті джерела

Ресторан "Прага" в Києві. Фото: відкриті джерела

Жива музика у ресторані "Прага" в Києві. Фото: відкриті джерела

Цікаво, що після цього заклад чекали деякі зміни в архітектурі, кухні тощо. Адже ресторан став чи не найпершим в Києві з європейською кухнею. Золоті часи "Праги" припали на 60-70-ті роки. Тоді ресторан відвідувало чимало елітних гостей, серед яких були навіть принц Великої Британії Філіп, герцог Единбурзький та його дочка, принцеса Анна. Вони прибули до столиці на змагання з кінного спорту.

Ресторан "Лебідь" в Києві. Фото: відкриті джерела

За час свого візиту королівська родина не раз відвідувала "Прагу", яка зачарувала їх стравами. Відомо, що принцу Філіпу найбільше сподобався український борщ з пампушками і котлета по-київськи, а принцесі Анні — осетрина відварена під польським соусом.

Принц Філіп у "Празі". Фото: відкриті джерела

Ресторан "Прага" в Києві. Фото: відкриті джерела

Меню у ресторані "Прага" у 80-тих. Фото: відкриті джерела

Нове життя "Праги" в Києві

Однак попри славні часи "Прагу" чекав й темний період. Закрився ресторан у 1989 році, і понад 20 років чекав на відновлення. У 2009 році руїни ресторану перейшли у приватну власність і ресторан почали відновлювати. Архітектурний ансамбль закладу зробили в класичному стилі з неоампіром, але додали й сучасних ноток. Заклад зберіг свої гранітні сходи, колони. А вже у 2011 році відкрив двері для відвідувачів.

Ресторан "Прага" до відбудови. Фото: відкриті джерела

Ресторан "Прага" зараз. Фото: сайт закладу

Ресторан "Прага" зараз. Фото: сайт закладу

Ресторан "Прага" зараз. Фото: сайт закладу

Зараз це один з найпопулярніших та вишуканіших ресторанів столиці. Хоча ціна страв у "Празі" вище середньої: сніданки коштують від 500 грн, млинці 600 грн і вище, а борщ — майже 400 грн за порцію.

Меню ресторану "Прага". Фото: скриншот

Меню ресторану "Прага". Фото: скриншот

Меню ресторану "Прага". Фото: скриншот

