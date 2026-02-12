Магічний обман чи реальна небезпека? Чи треба боятися п'ятниці 13-го

Чому п’ятниця 13-те не страшніша за звичайний понеділок

П’ятниця 13-те — одна з найвідоміших "страшних" дат у сучасній культурі. Для багатьох людей у світі ця комбінація дня тижня та числа місяця асоціюється з невдачею й чимось неприємним. Але чи має це реальне підґрунтя, і що про це думає Православна церква України? Давайте розберемося.

Що варто знати

Феномен "нещасливої" дати виник через поєднання сакрального числа 12 із днем скорботи за християнською традицією

Існує фобія, яка часто змушує людей скасовувати важливі плани в цей день

Православна Церква України офіційно називає цей страх звичайним забобоном і закликає вірян не шукати магії в календарі

Звідки взялися страхи щодо п’ятниці 13-го

Страх перед п’ятницею 13-м — це комбінація двох історично негативних уявлень. Саме поєднання цих двох елементів поступово створило широку легенду про те, що саме ця дата приносить невдачі:

Число 13 традиційно вважають "нещасливим". У багатьох культурах йому надають поганого значення, бо воно йде після "повноцінного" числа 12 (12 місяців року, 12 апостолів, 12 знаків зодіаку тощо) — і тому вважається чимось "надлишковим" і незбалансованим.

П’ятниця у християнській традиції пов’язана зі спогадом розп’яття Ісуса Христа (вважається, що це сталося саме в п’ятницю), а в давнину цей день також був пов’язаний зі скорботою та покаянням.

Психологи назвали страх п’ятниці 13-го параскаведекатріафобією — це ірраціональний страх саме цієї дати. Деякі медичні дослідження навіть вказують, що в цей день люди бувають більш обережними або відмовляються від звичних дій — важливих покупок, прийняття рішень.

Чорні коти. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Що про п'ятницю 13-е каже Православна церква України

У ПЦУ чітко наголошують, що страх перед п’ятницею 13-м — це звичайний забобон, а не богословська істина. У повідомленнях церкви зазначається, що подібні міфи найчастіше виникають через слабкість віри та невпевненість у власних силах, і не мають жодного значення для духовного життя.

Календар. Фото: facebook

Православ’я звертає увагу на те, що у житті віруючих важливі не календарні "містичні" дати, а щоденне моральне життя, молитва, любов до ближнього та послух Богу. Забобони та страхи не мають жодного місця в християнському житті, і саме тому церква не закликає боятися чи уникати п’ятниці 13-го.

