Магічний обман чи реальна небезпека? Чи треба боятися п'ятниці 13-го
Чому п’ятниця 13-те не страшніша за звичайний понеділок
П’ятниця 13-те — одна з найвідоміших "страшних" дат у сучасній культурі. Для багатьох людей у світі ця комбінація дня тижня та числа місяця асоціюється з невдачею й чимось неприємним. Але чи має це реальне підґрунтя, і що про це думає Православна церква України? Давайте розберемося.
Що варто знати
- Феномен "нещасливої" дати виник через поєднання сакрального числа 12 із днем скорботи за християнською традицією
- Існує фобія, яка часто змушує людей скасовувати важливі плани в цей день
- Православна Церква України офіційно називає цей страх звичайним забобоном і закликає вірян не шукати магії в календарі
Звідки взялися страхи щодо п’ятниці 13-го
Страх перед п’ятницею 13-м — це комбінація двох історично негативних уявлень. Саме поєднання цих двох елементів поступово створило широку легенду про те, що саме ця дата приносить невдачі:
- Число 13 традиційно вважають "нещасливим". У багатьох культурах йому надають поганого значення, бо воно йде після "повноцінного" числа 12 (12 місяців року, 12 апостолів, 12 знаків зодіаку тощо) — і тому вважається чимось "надлишковим" і незбалансованим.
- П’ятниця у християнській традиції пов’язана зі спогадом розп’яття Ісуса Христа (вважається, що це сталося саме в п’ятницю), а в давнину цей день також був пов’язаний зі скорботою та покаянням.
Психологи назвали страх п’ятниці 13-го параскаведекатріафобією — це ірраціональний страх саме цієї дати. Деякі медичні дослідження навіть вказують, що в цей день люди бувають більш обережними або відмовляються від звичних дій — важливих покупок, прийняття рішень.
Що про п'ятницю 13-е каже Православна церква України
У ПЦУ чітко наголошують, що страх перед п’ятницею 13-м — це звичайний забобон, а не богословська істина. У повідомленнях церкви зазначається, що подібні міфи найчастіше виникають через слабкість віри та невпевненість у власних силах, і не мають жодного значення для духовного життя.
Православ’я звертає увагу на те, що у житті віруючих важливі не календарні "містичні" дати, а щоденне моральне життя, молитва, любов до ближнього та послух Богу. Забобони та страхи не мають жодного місця в християнському житті, і саме тому церква не закликає боятися чи уникати п’ятниці 13-го.
