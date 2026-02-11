У Львові різко потеплішає: чому дуже радіти не варто

Упродовж другої декади місяця в Україні пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та

Тепло незабаром змінить холод у Львові. Однак "плюси" будуть короткочасними та помірними.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, на думку синоптиків сервісу Meteofor, уже з 12 лютого до обласного центру прийде хвиля потепління. Триватиме вона до 15 числа. У цей час очікується, що температура повітря буде на рівні 0+7 градусів. Протягом усього цього часу можливі опади у дощі.

Погода у Львові у лютому

Такий прогноз дають і фахівці сайту Meteo.ua. Однак з однією відмінністю — потепління може бути не короткочасним, а стабільним до кінця місяця. З 12 по 28 лютого стовпчики термометрів можуть бути на рівні 0+11 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді дощу та снігу.

Погода у Львові у лютому

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

Погода в Україні

