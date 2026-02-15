Рус

Прогнозується потепління чи різке похолодання? Чого чекати Дніпру від погоди найближчими днями

Марина Бондаренко
Дніпро. Фото Колаж "Телеграфу"

Місто може приморозити до -7 або прогріти до +9 градусів

У Дніпрі триває "рання весна", яка, за деякими прогнозами, може протриматись ще досить довго. Однак інші попереджають про значне похолодання вже з понеділка.

Якими різкими змінами може здивувати погода у місті, розповіли у двох синоптичних ресурсах. Детальніше про це написав "Телеграф".

Як змінюватиметься температура у Дніпрі найближчим часом

Прогноз "Мeteo" свідчить, що протягом 10 днів в місті очікується тепла погода, нетипова для лютого. У понеділок, 16 лютого, очікується дощ, а температура коливатиметься від -3 С° вночі до +8 С° вдень. Уже у вівторок, 17 лютого, можливе невелике похолодання до -4 С° у нічні години та +3 С° у денні. Передбачається сніг.

У середу, 18 лютого, прогнозують потепління до +9 С° вдень, однак із дощем. У четвер, 19 лютого, температура знову знизиться до -3 С° вночі та до +2 С° вдень; йтиме сніг. Наприкінці робочого тижня, 20 лютого, знову очікується до +9 С° із хмарною погодою.

Субота та неділя, 21-22 лютого, принесуть можливе похолодання до -4 С° вночі. Вдень показники не підвищаться понад +4 С°, без опадів.

На початку наступного тижня прогнозують ясну або малохмарну погоду з температурою близько -3°…+4° протягом доби.

Погода у Дніпрі до 24 лютого 2026
Чи триматиметься надалі потепління. Фото: скріншот з Мeteo

Водночас інший прогноз у "Мeteofor" демонструє поступове зниження температури до "мінусів" вже з початку наступного тижня.

У понеділок, 16 лютого, очікується до +8 С° вдень та похолодання до -4 С° вночі. У вівторок та середу, 17 та 18 лютого, температура становитиме близько -1 С°…0 С° вдень, а вночі може знижуватися до -5 С°. Синоптики прогнозують сніг з дощем.

Протягом 19 та 20 лютого температура коливатиметься від -1 С° до +2 С° вдень та до -5 С° вночі. Опади також не покинуть місто.

У вихідні, 21-22 лютого, похолодання посилиться — вночі можливі морози до -7 С°, вдень близько -1 С°…0 С°.

З 23 лютого очікується суха, але прохолодна погода з температурою близько 0… +1 вдень та до -4 С° вночі.

Погода у Дніпрі до 24 лютого 2026
Коли впаде температура у місті. Фото: скріншот з Мeteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли на Дніпропетровщині припиняться опади, які викликали підтоплення.

#Погода #Дніпро #Прогноз погоди